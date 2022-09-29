Zeynep Bastık'ın iç çamaşırsız pozu olay olmuştu, evinin değeri ise dudak uçuklattı! 'Yok artık daha neler'

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla, sesiyle, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla gençlerin sevgilisi haline gelen Zeynep Bastık, bu kez evinin değeri ile gündeme geldi. Son döneme iç çamaşırsız pozları ile damga vuran ünlü şarkıcının malikanesinin değerini duyanlar kulaklarına inanamadı. Dudak uçuklatan evin fiyatı ise 'yok artık daha neler' dedirtti.

Abone ol

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan güzel şarkıcı Zeynep Bastık, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Magazin gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelen Bastık, geçtiğimiz günlerde yatak odasındaki iç çamaşırlı ve sokaktaki iç çamaşırız cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeyi başarmıştı. Başarılı şarkıcı bu kez ise Urla'da bulunan evinin dudak uçuklatan değeri ile gündeme geldi.

İç çamaşırsız paylaşımı sosyal medyayı sallamıştı

Yasak Elma, Sil Baştan, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Adı Mutluluk gibi projelerde yer alan, youtube kanalında seslendirdiği şarkılardan sonra çıkardığı parçalarla müzik piyasasını alt üst eden Zeynep Bastık, son dönemlerde adından sık sık bahsettirmeyi başarmış durumda. Daha önce yatak odasından yaptığı iç çamaşırlı paylaşım olay olurken, sokakta çekildiği iç çamaşırsız pozu ile sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü şarkıcının Instagramı sallayan pozun altına hayranları; "Offff bu ne yaaa", "Işığı fulleyin beyler", "Yanarız yapma" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Zeynep Bastık'ın olay olan o pozları;

Evinin değeri dudak uçuklattı! 'Yok artık daha neler'

Instagram'da 2.2 milyon takipçisi bulunan Zeynep Bastık, vit vucüdu, güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ederken ünlü şarkıcı İzmir Urla'daki evinin değeri ile gündeme geldi. Youtube kanalından ve konserlerinden kazandığı paraları gayrimenkule yatıran Bastık'ın Urla’daki lüks evi göz kamaştırdı.

Fiyatını duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Değeri dudak uçuklatan ev ünlü mimar Selina Kazazoğlu tarafından dekore edilirken, geniş bir arazide bulunan havuzlu malikanenin her yanı ise sanat eserleriyle bezenmiş durumda. Doğayla iç içe olan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. Lüks evin değerini duyanlar kendilerini "Yok artık daha neler' demeketen alamadılar.

Zeynep Bastık kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Zeynep bastık, 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Bastık, ortaokul ve liseyi İzmir'de tamamladı. Bastık Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile ününe ün kattı. Anıl Piyancı ile bereaber 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayınladı. Ünlü şarkıcı Yasak Elma, Sil Baştan, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Adı Mutluluk gibi projelerde yer alıp, oyunculuk yaptı. Ayrıca başarılı şarkıcı Exxen platformunda yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları isimli programında sunuculuk görevini üstlendi.