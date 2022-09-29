Benzin ve motorine büyük indirim beklerken büyük zam geliyor! Akaryakıtta büyük oyun

Petrol fiyatlarının bir haftada 10 dolar düşmesinin ardından benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirimler bekleniyordu. Ancak Türkiye'nin iki dev rafinerisinden indirim bekleyen araç sahiplerini şoke edecek bir karar geldi. Geçen hafta indirim yapmaları gerekirken yapmayan üreticiler, benzin ve motorine büyük zam yaptı...

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Brent petrolün varil fiyatı bir haftada 10 dolar düşdü. Petrol fiyatları son yılların en düşük seviyesine inerken, akaryakıt ürünlerinde beklenen indirim yapılmadı. Türkiye'nin iki büyük benzin ve motorin üreticisinin rafineri çıkış fiyatlarını indirmemesi sebebiyle sürücüler en az 1 lira 50 kuruş ile 2 liralık indirimden mahrum bırakıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Koç Holding’e ait Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan’ın petrol devi SOCAR’ın iştiraki Star Rafineri ile akaryakıt ana dağıtım firmalarına #OİndirimGelecek etiketi altında #indirim çağrısında bulundu. Bulunmaya da devam ediyor. Ancak firmalar indirim beklentisine cevap vermediği gibi yeni bir zam için hazırlık yapmaya başladı.

Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş

Motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmediği gibi büyük zamlara hazırlık yapıldığı öğrenildi. Sektör kaynaklarından edililen bilgiye göre, motorine 1 lira 25 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 96 kuruş zam geliyor.

Zamlı fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak?

Amerikan Doları/TL kuru ve petrol fiyatının 29 Eylül Perşembe (bugün) aynı seviyede (87 dolar) kalması hâlinde söz konusu zam 4 Ekim Salı saat 00.01’den itibaren geçerli olacak. Kur ve petrol cenahında yükseliş olursa zamlı tarife 1 Ekim Cumartesi saat 00.01’de pompaya yansıtılacak.

Akaryakıt istasyonlarına mesaj gitti

Akaryakıt istasyonlarına gönderilen mesajda zam tutarının artabileceği de vurgulandı. Zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 23,07 liradan 24,32 liraya, İstanbul’un Anadolu yakasında 23,33 liraya yükselecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İSTANBUL (AVRUPA):

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,07 TL

LPG: 10,98

ANKARA:

Benzin: 19,37 TL

Motorin: 23,18 TL

LPG: 11 TL

İZMİR:

Benzin: 19,36TL

Motorin: 23,22TL

LPG: 10,73 TL