Taş olsa çatlar Esra Erol da çatladı! Fatma Ahmet ifşası evde kadınla bastı foyası ortaya çıktı
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına Fatma damga vurdu. Engelli olan Fatma Ahmet'e kaçmıştı. Esra Erol ne kadar çabalasa da onu kurtaramadığı gibi bir de hamile kaldığını öğrenmişti. Fatma aylar sonra yeniden programa geldi. Bu kez ortaya çıktı ki Ahmet'i bir kadınla evde basmış, 2.5 aylık bebekleri pislikten ölümün eşiğine gelmiş. Ahmet pişkinlikle kadınla basılma iddiasını yalanladı. Sevgilisi bağlanınca foyası ortaya çıktı Esra Erol delirdi.
TÜRKİYE anne Melahat Oruç'u , yüzde 45 zihinsel engelli olan 19 yaşındaki kızı Fatma’yla tanıdı. Fatma, 2 çocuk babası ve dini nikahlı olarak Gülşah isimli engelli bir kadınla evli olan Ahmet’e kaçmıştı. Esra Erol, Fatma’ya ulaşıp uzun çabaların ardından genç kadını ikna ederek baba evine göndermişti. Ancak Fatma annesi Melahat Oruç'un yanından kaçıp Ahmet'le nikah kıymıştı. Esra Erol kurtarmak istedikçe Fatma batağa daha da saplandı ve Ahmet tarafından istismarın her türünü yaşadı. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Fatma yeniden Esra Erol'a gelince ortaya dökülen pislikler izleyen herkesi delirtti. Esra Erol da canlı yayında duydukları karşısında kelimenin tam anlamıyla delirdi. Ağzına geleni sayan Esra Erol gibi avukat Hülya Kuran'da patladı. İşte Esra Erol'da Ahmet Fatma vakası:
Türkiye Fatma'yı Esra Erol'da programına annesi Melahat Oruç başvuru yapınca tanıdı. Yüzde 45 engelli raporu bulunan Fatma, engelli kadınları istismar eden Ahmet'e kaçıp evlenmişti. Kaçığı Ahmet'in Gülşah isminde bir başka imam nikahlı eşi ve 2 çocuğu vardı. Rezalet ortaya çıkınca devlet istismar edilen çocukları korumaya alırken Fatma için bir şey yapılamadı.
Esra Erol : Korktuğum başıma geldi
Esra Erol, Fatma'yı kurtarmak için her yolu denese de kazanan Ahmet olmuştu. "En çok korktuğum bebek sahibi olmandı" diyen Esra Erol, Fatma aylar sonra ortaya çıkıp programa gelince korktuğunun başına geldiğini de gördü. Fatma Temmuz ayında bir bebek dünyaya getirmişti.
Bebek bir deri bir kemik pislikten...
Esra Erol, Fatma'yı annesi ve bebeğiyle doktora gönderdi. Anne Melahat Oruç bebeğin doğduğundan beri doğru düzgün yıkanmadığını, bu sebeple ayaklarının mikrop kaptığını söyledi. Sadece bu da değil. Bir deri bir kemik kalan bebeği Fatma ve Ahmet, Tiktok'tan para kazanmak için istismar da etmişlerdi. Tiktok yayını açıp "bebek için para" toplayan Ahmet, bebeği cami önünde dilenmek için de kullanmıştı. Avukat Hülya Kuran 6 kez bebeği görmek için eve giden Sosyal Hizmet uzmanlarına isyan etti. İhbarlara rağmen bebeğin ailede bırakılmasına sinirlenen Hülya Kuran, "6 kez ihbar yapıldı" deyip Aile ve Sosyal Politikalar bakanına seslendi.