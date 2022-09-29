Taş olsa çatlar Esra Erol da çatladı! Fatma Ahmet ifşası evde kadınla bastı foyası ortaya çıktı

Bebek bir deri bir kemik pislikten...

Esra Erol, Fatma'yı annesi ve bebeğiyle doktora gönderdi. Anne Melahat Oruç bebeğin doğduğundan beri doğru düzgün yıkanmadığını, bu sebeple ayaklarının mikrop kaptığını söyledi. Sadece bu da değil. Bir deri bir kemik kalan bebeği Fatma ve Ahmet, Tiktok'tan para kazanmak için istismar da etmişlerdi. Tiktok yayını açıp "bebek için para" toplayan Ahmet, bebeği cami önünde dilenmek için de kullanmıştı. Avukat Hülya Kuran 6 kez bebeği görmek için eve giden Sosyal Hizmet uzmanlarına isyan etti. İhbarlara rağmen bebeğin ailede bırakılmasına sinirlenen Hülya Kuran, "6 kez ihbar yapıldı" deyip Aile ve Sosyal Politikalar bakanına seslendi.