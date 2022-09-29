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Damat konuşmalardan şüphelenip takip etti! Kına gecesinden sonra oldu şoke eden olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Damat konuşmalardan şüphelenip takip etti! Kına gecesinden sonra oldu şoke eden olay

 KARS'ın Kağızman ilçesinde "evlilik" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sahte gelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı. Kına gecesinde sahte geline takılan takılar sahibine teslim edildi.

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Evlenmek için Gaziantep'e giden M.Ç, burada kendisiyle evlenme vaadinde bulunan S.A.Ö. ve ailesiyle tanıştı. S.A.Ö ve teyzesi S.B'nin düğün hazırlıkları için Kağızman'a gelmesi sonrası düzenlenen kına gecesinde S.A.Ö'ye 8 bilezik, küpe ve 3 yüzük takıldı.

Damat şüphelendi

Damat M.Ç. bu süreçte konuşmalarından şüphelendiği S.A.Ö. ve S.B'yi takibe aldı. Kına gecesinin ardından 01.30'da evden çıkan gelin ve teyzesini takibini sürdüren M.Ç, bu kişileri köyde bekleyen bir otomobile binerken fark etti.

Sahte gelin ve teyzesi...

Otomobille kaçmaya çalıştıkları ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen sahte gelin, teyzesi ve araçla bu kişileri almaya gelenler köylülerin de yardımıyla yakalandı. Bu kişiler olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kına gecesinde S.A.Ö'ye takılan takılar ise M.Ç'ye teslim edildi.

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