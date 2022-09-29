Anne bir tane daha yok mu dedirtecek yumuş yumuş peynirli mayalı poğaça tarifi

Lezzetli, puf puf kabarmış ev yapımı poğaçaları hepimiz çok seviyoruz. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan poğaçayı birçok farklı şekilde yapabilirsiniz. Ama bu tarifle de mutlaka deneyin. Misafirlerinize, çocuklarınızın beslenmesine ve 5 çayına çok yakışacak.

Abone ol

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan poğaça oldukça doyurucu bir tercihtir. İster kahvaltı vakitlerinde ister öğle veya beş çayı saatlerine yakışan poğaça tercihe göre mayalı, mayasız, sade, peynirli, zeytinli, yumuşak veya gevrek yapılabilir. Peki poğaça hamuru nasıl yapılır? İşte en leziz poğaça tarifi...

Malzemeler

2 adet yumurta ( 1 tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

Yarım paket tereyağı veya margarin

1 paket instant maya

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

5.5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Peynir (İçi için )

Yapılışı

Puf puf pastane poğaçası tarifimizde kullanacağımız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edelim. Puf puf pastane poğaçasına başlamak için hamur yoğurma kabımızı alalım. İçine ılık su, şeker, maya ve yoğurdu alalım ve şeker eriyene kadar karıştıralım. Ardından sıvı yağ, tuz, tereyağı yada margarini, 2 yumurta birinin sarısı üzeri için ayrılacak ve kabartma tozunu ekleyelim elimizle bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Daha sonra kullanacağımız unun elenmiş olması gerekiyor. Unumuzu azar azar ilave edip güzelce poğaça hamurumuzu yoğuralım. Elde ettiğimiz poğaça hamurumuzun mayalanması için hamur yoğurma kabımızın üzerini streçleyelim. 30 - 35 dakika kadar hamurumuzu ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Bu süre sonunda hamurumuzun mayasının gelip gelmediğini kontrol edelim. Eğer hamurun mayası gelmediyse biraz daha bekletiniz.

Tarifini herkes isteyecek

Mayalanan hamurdan 20 adet beze yuvarlayalım ve her bir bezenin ortasını hafif açıp peynir koyalım ve elimizle yuvarlayalım. Bütün bezelere bu işlemi uygulayalım. Bütün bezeler bittikten sonra tepsi mayası için yarım saat bekletelim. Tepside mayalanan poğaçaların üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Poğaçaların üzerini çatalla çizelim. Önceden ısıtılmış 180° fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. İşte puf puf pastane poğaçamız hazır.