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Instagramda gizli gizli hikayelere bakanlara kötü haber! Her şey gün yüzüne çıkıyor

Instagramda gizli gizli hikayelere bakanlara kötü haber! Her şey gün yüzüne çıkıyor

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'da hikayelere gizli şekilde bakanları üzecek bir açıklama geldi. Yeni gelen özellik sayesinde artık hikaye sahipleri, hikayelerine gizlenerek bakanları da görebilecek.

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Dünya'da en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram her geçen gün uygulama üzerinde değişikliklere gidiyor.

Son dönemlerde Tiktok vb. uygulamalardaki gibi kısa süreli videolar üzerinde yapan instagram bu sefer de stalkerlar için kafa yoruyor.

Instagramdan başkasına ait bir hesaba gizli bir şekilde bakan ve hikaye görüntülemelerinde gözükmeyen kullanıcıların başı bu yeni özellik ile başı biraz ağrıyacak.

Yeni özelliği uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile açıkladı.

Instagramda paylaşılan hikayelere eskiden hareketler butonuna basıldığı zaman kimler tarafından bakıldığı gözlemlenebiliyordu.

Fakat yeni gelecek özellik ile hareketler kısmında arama butonu da olacak ve merak edilen isim oraya yazıldığında gizlice bakmış olsa bile gözükecek.

Tüm stalkerlar için büyük bir darbe olacak bu özelliğin şu anlık deneme aşamasında olduğu belirtildi.

am hesap silme nasıl yapılır

Instagram hesabınızı silmek için önce hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profilim sekmesine tıklayın. Kullanıcı adınızın yanında yer alan “Ayarlar” butonuna tıklayınız.

Karşınıza gelen ekranın sol üst kısmında yer alan profili düzenle seçeneğini seçin ve sayfanın sonunda yer alan hesap silme sekmesine tıklayarak hesap silme nedeninizi belirttikten sonra şifrenizi girip, ‘hesabı kalıcı olarak sil’ seçeneğine tıklayın.

Bu adamları uyguladığınız takdirde Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

Eğer Instagram hesabınızı kapattıktan sonra yeniden aktif hale getirmek istiyorsanız son kullandığınız şifre ile aradan 3 ay geçmeden hesabınıza yeniden giriş yapmanız gerekiyor.

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