Zuhal Topal'ın 1700 metredeki aşk fotoğrafı olay oldu! "Ha şöyle mutfaktan çıkmışsınız"

Televiyzon ekranlarının en çok izlenen yemek yarışması Yemekteyiz'in sunucusu Zuhal Topal, 1700 metrede aşka geldi. Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylası’na eşi Korhan Saygıner ile çıkan güzel sunucunun paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yemekteyiz programında sunuculuk yapan Zuhal Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Korhan Saygıner ile Trabzon'da Hıdırnebi Yaylası’na çıkan 46 yaşındaki sunucu zirvede aşka geldi.

Zirvede aşk başkadır

1.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Zuhal Topal, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay tatil pozuyla sosyal medyayı sallayan güzel sunucu bu kez de 2008 yılında dünyaevine girdiği eşi Korhan Saygıner ile birlikte yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Hıdırnebi Yaylası’na çıkan çift zirvede aşka geldi. 46 yaşındaki sunucu yaptığı paylaşıma "1700 metre. Zirvede aşk başkadır" notunu düştü.

"Ha şöyle mutfaktan çıkmışsınız"

Rol aldığı projelerde oyunculuğu ile adından söz ettiren ünlü isim, Zuhal Topal'la İzdivaç ve Zuhal Topal'la ismli evlendirme programlarında sunuculuk yapmıştı. İzdivaç programlarının yayından kaldırılmasının ardından Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında izleyicisiyle buluşmaya devam eden başarılı sunucu, eşi ile paylaştığı fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. 1700 metre. Zirvede aşk başkadır" diyen Zuhal Topal'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, ünlü ismin hayranları "Siz hep zirvedesiniz", "Çift olarak harikasınız", "Ha şöyle mutfaktan çıkmışsınız", "Hep zirvede olun mutluluklar" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Zuhal Topal'ın zirvede aşk başkadır dediği o pozlar;

Tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı

Geçtiğimiz Ağustos ayında tatile çıkan ünlü sunucu paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeyi başarmıştı. Yaşına rağmen fit vucüdu, duru güzelliği ve cesur pozlarıyla genç kızlara adeta taş çıkarmıştı. 46 yaşındaki Zuhal Topal'ın tatil pozlarını gören takipçileri Instagram'ın beğen butonunu çökertmiş, "Taş gibi hatun maşallah", "Genç kız fiziği", "41 bin kere maşallah", "Mükemmel kadın" gibi yorumlarda bulunmuştu.

İşte Zuhal Topal'ın o çok konuşulan tatil pozları;

Zuhal Topal kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir. 46 yaşındaki ünlü sunucunun bu evlilikten Lina adında bir kız çocuğu vardır.