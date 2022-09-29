Seda Sayan evlendi iyice coştu... Süper mini şortuyla dumur etti!

Yaptığı estetik işlemlerle kiminin beğenisini toplayan kiminin de pes artık dediği Seda Sayan bir AVM çıkışında görüntülendi. Ünlü şarkıcının son yaptırdığı bacak inceltme operasyonundan sonra mini elbiselere ağırlık vermesi gözlerden kaçmadı.

Abone ol

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten’le geçtiğimiz Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan’ın nikah törenine oğlu Oğulcan Engin’in katılmaması dikkat çekmiş, ana-oğulun bu evlilik sebebiyle aralarının açıldığı iddia edilmişti. 59 yaşındaki şarkıcı, "evliliğine karşı çıktığı" yönünde haberler çıkan oğlu Oğulcan Engin ile birlikte objektif karşısına geçip ''Gözümün nuru'' notuyla oğluyla arasında bir evlilik krizi çıkmadığını göstermek istemişti.

Seda Sayan yaptığı evlilikle ve estetik işlemleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Bir AVM çıkışında görüntülenen ünlü şarkıcı kıyafetiyle olay oldu.

Dikkatler üzerinde

35 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, cerrahi işlemlerle kendini yeni baştan yaratıyor. En son AVM'de görüntülenen Sayan, tarzıyla gündeme bomba gibi düştü.

Evlilik sonrası tarz değişikliği

Seda Sayan 35 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlendikten sonra tarzını da değiştirmeye başladı. Çene, dudak, bacak, göğüs, bel gibi bölgelerinde birçok işlem yaptıran ünlü şarkıcı neredeyse tanınmaz hale geldi.

Mini kot şort giyen Seda Sayan'ın ince çorap giydiği de görüldü. Görenler ''Kim der 59 yaşında'', ''Artık Seda'yı tanıyamıyoruz'' gibi yorumlarda bulundu.

Bu ilk değil

Attığı her adımında adından söz ettirmeyi başaran Seda Sayan geçtiğimiz günlerde de olay olmuştu.

Geçirdiği 6 evlilikte mutluluğu bulamayan Sayan, bu kez gerçek aşkı Çağlar Ökten'de buldu. Mutluluğu 7. evliliğinde bulan Seda Sayan, bol bol mutluluk pozları vermeye devam ederken, ünlü şarkıcı evlilik sonrasında çok sayıda gençleştirme operasyonu da geçirdi.

Giyim tarzını da değiştiren başarılı sanatçı, eşi Çağlar Ökten'e de doğum günü hediyesi olarak saç ektirmişti. Her paylaşımı çok konuşulan çift balayı dönüşü yoğun bir iş temposuna başladı.

Evlendikten kısa bir süre sonra göğüs silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı elbiseler giymeyi de ihmal etmedi. Eşi Çağlar Ökten'le katıldığı bir yemekten video geçen Sayan'ın giydiği göğüs dekolteli elbisesi yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları "Maşallah" yorumu yaptı. Kimileri ise Sayan'ın eski halinin daha iyi olduğunu yazdı.