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Rusya'dan Ukrayna'daki referandumlarla ilgili önemli açıklama

Rusya'dan Ukrayna'daki referandumlarla ilgili önemli açıklama

Kremlin, Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgenin cuma günü Rusya'ya bağlanacağını açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, referandumların gerçekleştiği Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı törenin yarın Moskova saatiyle 15.00’te (Türkiye saatiyle aynı) Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Rusya Seçim Komisyonu, Moskova'nın kontrolündeki dört bölgede yapılan referandumdan 'evet' çıktığını açıklamıştı.

Sözde referandumlarda Rusya'ya bağlanma kararı çıkmıştı

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullanmıştı.

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