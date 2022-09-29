Her açtığınızda burnunuzun direği düşmesin! Buzdolabı kokusunu yok edecek formül

Her gün defalarca açtığımız, evimizin en önemli eşyalarından biri olan buzdolabının kötü kokmasını istemeyiz. Yanlış kullanım sonucunda kötü kokular oluşabilir. Neyse ki bu kokuları yok edecek formüller bulunuyor. Buzdolabınızın kötü koktuğunu düşünüyorsanız ya da kokmasa bile arada sırada bu yöntemleri önlem olarak uygulamakta fayda var.

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Birçoğumuz evimizde en çok mutfakta zaman geçiriyoruz, yemek yapmak ya da atıştırmak için sık sık uğradığımız yer ise tabi ki buzdolabı. Peki siz buzdolabınızı açtığınızda kötü bir koku farkettiniz mi? Hemen hemen farketmeyen ya da bu durumu yaşamayan yoktur. Peki en çok kullandığımız eşyalardan biri olan buzdolabını bu kötü kokulardan kurtarmak için ne yapmalıyız?

Temele inelim: Kötü kokular neden oluşur?

Buzdolabını rutin olarak temizlememek, dökülen yiyecekler, bozulan yiyecekler buzdolabında kötü kokuya neden olur. Uzun süre temizlenmediği takdirde kötü kokular buzdolabına sinebilir. Ayrıca buzdolabınızın performansını da etkiler.

Yiyecekleri buzdolabındaki bölümlerin görevlerine göre yerleştirin. Örneğin kahvaltılıkları farklı sebzeleri farklı yerlerde saklayın. Çiğ eti dondurucuda saklamalı, pişmiş eti ise soğutucu raflara koymalısınız.

Hiçbir yemeği üstü açık buzdolabına koymayın. Buzdolabı poşeti veya kapaklı saklama kaplarını kullanın. Örneğin peynir kapaksız olarak muhafaza edilmesi halinde dolabı kokutan gıdaların başında gelir.

Sebzelikte çürümüş sebze ya da meyve olması da buzdolabı kokusuna neden olur. Bunları sık sık kontrol edin.

Kötü kokulardan kurtulmanın yolları

Küçük bir kaba biraz karbonat koyup üzeri açık şekilde buzdolabının bir kenarına bırakabilirsiniz.

Akşam içtiğiniz çayın deminden bir yemek kaşığı alıp üzerine de bir dilim limon bırakarak bir tabakta buzdolabınıza koyabilirsiniz.

Kavun kabuklarının koku emici özelliği buzdolabınızdaki kokulardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Buzdolabınızda herhangi bir yere koyacağınız buruşuk bir gazete kâğıdı tomarı kötü koku emici olarak işinizi görebilir.

İçine pirinç attığınız çekilmiş kahve de buzdolabının bir kenarına yerleştirmeniz halinde kötü kokulardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Karbonatın temizlikte kullanıldığı diğer alanlar

Karbonatı bıraksanız tüm evi tertemiz yapar! Karbonat yapısı gereği iyi bir temizleyici ve doğal olmasından dolayı evin birçok alanında kullanılıyor. İşte karbonatın gücünden yararlanabileceğiniz diğer alanlar:

Tarak ve fırçalarınızı temizlemek için sıcak suyun içine bir çay kaşığı karbonat koyup fırçalarınızı içinde bir süre bekletebilirsiniz.

Parkelerinizi bir kova sıcak suya yarım bardak karbonat ekleyip silerek parlatabilir, hatta çiziklerin görünümünü azaltabilirsiniz.

Bulaşıklarınızdan bir türlü çıkmayan yağ lekelerinden kurtulmak için bir kepçe karbonatı bulaşık deterjanınızın içine koyabilirsiniz.

Mikrodalganın içini temizlemek için nemli süngerin üzerine karbonat ekleyerek ovmayı deneyebilirsiniz.

Lavabonuz tıkandığında, lavabonuza bir miktar sirke koyup üzerine bir bardak karbonat dökerek tıkanıklığı açabilirsiniz.

Fırınınız için bir sprey şişesinde su ve karbonat karışımı yaparak iç yüzeylerini temizleyebilirsiniz.