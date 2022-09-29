Birçok hastalığa sebep olan demir eksikliği neden olur ve nasıl giderilir?

Birçok hastalığa sebep olan demir eksikliği, kadınların %35’inde, erkeklerin ise %20’sinde görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Peki demir eksikliği neden olur ve giderilmesi için neler yapılır?

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Vücudun ihtiyaç duyduğu demirin farklı sebeplerle karşılanmaması durumunda ortaya çıkan demir eksikliği, birçok hastalığı tetikliyor. Demirin vücutta oldukça önemli görevleri olması sebebiyle bu tür durumlarda telafisi olmayan hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor.

Hal böyle olunca birçok kişi demir eksikliği nasıl gidebilir şeklinde sorgulamalar yapıyor. İşte demir eksikliği ile ilgili mutlaka bilmeniz gereken bilgiler...

Demir eksikliği nedir?

Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin farklı sebeplerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok mühim görevleri vardır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp diğer dokulara ulaştırılmasında mühim görevlere sahiptir.

Kandaki demir oranı düşük olduğu taktirde alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma yaşanır. Demir eksikliği sonucunda demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için oldukça önemlidir.

Demir eksikliği sebep olur?

Demir, vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyetle yeterli ve düzenli miktarda alınması gereken bir mineraldir. Demir eksikliği çoğunlukla vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı sebebiyle ortaya çıkar. Demir eksikliğinin en önemli sebebi demir içeren gıdaların yeterli düzeyde tüketilmemesidir. Gebelik, adet dönemi gibi durumlarda ise vücudun demir ihtiyacında artış gözlemlenir.

Demir eksikliği nasıl giderilir?

Demir açısından zengin yiyecekleri tüketmek demir eksikliğine ne iyi gelir sorusuna cevap olacaktır. Kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek, börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi gıdalar demir yönünden zengindir. Bu gıdalar aynı zamanda demir eksikliğinin önlenmesi için de bol miktarda tüketilmelidir.

Demir emilimini engelleyen yiyecekler

Bazı yiyecekler ya da içecekler demir emilimini azaltarak emir eksikliğine sebep olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır;

Kepek, kepekli tahıllar

Yağlı tohumlar (örnek olarak, soya, yer fıstığı)

Kahve

Siyah çay

Soya ve soya sütünden elde edilen protein (kazein)

Kalsiyum tuzları (Çeşitli maden sularında bulunur.

Bu yiyecek ve içecekler mümkün oldukça demir içeren besinlerle birlikte tüketilmemelidir. Bilhassa anemi hastaları mümkünse bunlardan uzak durmalıdır.