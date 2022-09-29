'Kandil'e hava harekatı! Sınıra 140 km mesafedeki Asos'ta vuruldular! Hulusi Akar açıkladı

Terör örgütünün ana yuvası Kandil savaş uçaklarınca vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kandil'e hava harekatı yapıldığını belirterek "2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta gazetecilere önemli açıklamalarda bulunuyor. Kandil'e hava harekatı yapıldığını söyleyen Akar, "2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu" dedi. Bakan Akar, şunları söyledi:

- Geldiğimiz noktayı düşünün, büyük bir başarı. Millet olmak demek bu demek, geri gitmek yok. Bütün Şırnak’taki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri gece demeden gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor.

- Bizim etki ve ilgi alanımız genişledi. Bizler her zamankinden çok çalışmak zorundayız. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışıyoruz. Birliğimiz, bütünlüğümüzü, bekamızı sağlayacağız. Devletimiz problemlerin çözülmesi için çalışmalar yapılıyor.

- Hiçbir taviz vermeksizin teröristlerin ensesindeyiz. Terörle mücadele sürüyor, bitirmekte kararlıyız. PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Terörü bitireceğiz, rehavet yok.

- Daha 26'sında geçtiğimiz 2 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, 140 kilometre girdi, Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve bu devam edecek. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok.

- Teröristler uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmak için her şeyi yapıyor. Türkler ve Kürtler kardeştir. Geçmişte ve günümüzde çok teşebbüs oldu, direndik, direnmeye devam edeceğiz. Tek yumruk olacağız. Bu vatanı biz beraber kurduk, fitneye fesata su taşımayalım. İster adı PKK olsun ister YPG olsun bunlar terörist. Terör belasından kurtulmakta kararlıyız.

Rusya-Ukrayna savaşı

- 25 milyondan fazla tahıl Ukrayna limanlarınadan çıktı. Rehine krizi vardı, sayın cumhurbaşkanımız diplomasi ile çözdü.

Ege'de barışçıl çözümden yanayız

- Yunanistan’ın provokatif eylemleri, saldırgan tutumları var. Barışçıl çözüm yolları arıyoruz. Zenginliklerin adilce paylaşılmasını istiyoruz.

Biz Kıbrıslı vatandaşlarımızın haklarını savunmakta da kararlıyız.

- Ege’de barışçıl çözümlerden yanayız. İster onlar buraya gelsin, ister biz gidelim görüşelim. Yunanistan'ın arkasında kim olursa olsun görüşmekten yanayız.

Biz ne zorlukları yendik, biz yeneriz

- Şu anda silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının yüzde 80’i yerli imkanlar ile karşılanmakta. Türkiye büyük bir devlet, bunun heyecanını yaşayalım.

- Büyük ve güçlü Türkiye için birlik beraberliğimiz şart. Biz ne zorlukları yendik, biz yeneriz. Destekler bizim için çok önemli. Refaha giden yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz.