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Samsun'da evine gelen 3 kişiden genç kadını ensesinden kurşunladı!

Samsun'da evine gelen 3 kişiden genç kadını ensesinden kurşunladı!

SAMSUN'da evine taktırdığı su arıtma cihazının arıza yaptığını söyleyen bir kişi ile firma çalışanları arasında evde tartışma çıktı. Tartışma üzerine evden ayrılan çalışanların arkasından, ev sahibinin ateş açması sonucu firma çalışanı kadın ensesinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Samsun'un İlkadım içesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işi yapan Murat A.(40), geçen cuma günü evine su arıtma cihazı taktırdı. Daha sonra cihazda arıza olduğunu ileri süren Murat A. cihazı satan firma ile bağlantıya geçti.

Su arıtıcısı firmasından 1'i kadın 3 kişi Murat A.'nın evine geldi. Murat A. evine gelen firma görevlilerinden cihazın arızalı olduğu gerekçesiyle fiyatta indirim yapılmasını istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine firma görevlileri evden çıktı.

Camdan giren kurşun kadının ensesine isabet etti

İddiaya göre odaya silah almaya giden Murat A.'dan kaçan 1'i kadın 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Murat A. tabancasıyla hafif ticari araca ateş açtı. Kurşunlardan biri aracın kaportasına isabet ederken, diğeri ise arka camından girip araçta bulunan 21 yaşındaki Meryem Y.'yi ensesinden ağır yaraladı.

Sağlık durumu ciddi

Aynı araçla Gazi Devlet Hastanesine götürülen Meryem Y. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"Haneye tecavüz" savunması yaptı!

Zanlı Murat A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat A., firma görevlilerinin 'hanesine tecavüz ettiklerini' iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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