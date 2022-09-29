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Denizli’den Sinop’a şelale gezmeye giden ailenin üzerine ağaç devrildi! 2 ölü, 1 yaralı

Denizli’den Sinop’a şelale gezmeye giden ailenin üzerine ağaç devrildi! 2 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ’den Erfelek Şelalelerini görmek için Sinop’a giden ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Denizli’nin Sarayköy ilçesinden bölgeye tatile gelen ve aynı aileden oldukları öğrenilen grubun üzerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen ağacın altında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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