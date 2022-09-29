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Pınar Altuğ paylaştı, beğeni butonu çöktü! Kızı Su'ya gelen yorumlara ise böyle cevap verdi!

Pınar Altuğ paylaştı, beğeni butonu çöktü! Kızı Su'ya gelen yorumlara ise böyle cevap verdi!

Son zamanların en konuşulan kadını Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yaptığı spor paylaşımları, cesur pozları, fit vücudu ve duru güzelliği ile adından söz ettiren güzel oyuncunun kızı Su ile yaptığı paylaşım kısa sürede bincelerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı. 48 yaşındaki ünlü isim kızı Su hakkında yapılan bir yoruma kayıtsız kalmadı ve takipçisine flaş bir cevap verdi.

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Sosyal medya hesabı Su Atacanoldukça aktif kullanan Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı detoks kampı paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu bu kez kızı Su ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kızı Su ile birbirinden güzel çekildiği pozları paylaşan Altuğ, kızı Su'ya gelen bir yoruma da kayıtız kalmadı ve takipçisine cevap verdi. 

Mutlu evliliklerini gözler önünde seriyorlar

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan 48 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile dünyaevine girmişti. 1 yıl sonra kızları Su'yu kucaklarına alan ünlü çift mutlu evliliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sermeye devam ediyor.

"Kızınız aynı babası size çok benzemiyor"

Daha önce birçok kez cesur pozları, fit vücudu, güzelliği ve kızı ile ilgili paylaşımlarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram hesabından 13 yaşındaki kızı Su ile çekildiği fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncunun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni alırken çok sayıda yorum yapıldı. Altuğ paylaşımının altında bir takipçisinin "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diye yorum yapmasına kayıtısız kalamadı ve cevap verdi.

"Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum"

Ünlü oyuncunun kızı Su ile paylaştığı her fotoğrafın altına hayranları tarafından "Tıpkı babası", "Kızınız size hiç benzemiyor", "Babasının kopyası" gibi yorumlar geliyordu. Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ın sürekli babası Yağmur Atacan'a benzediği yönde yapılan yorumlara karşı sessizliğini bozdu. Son paylaşımının altına gelen "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" yorumuna yanıt veren Altuğ, "Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum ve bu durumdan Çok memnunum, sevdiğim adama benziyor" diyerek yanıt verdi.

Haydar Dümen yorumu olay oldu

Güzel oyuncu Pınar Altuğ ile 2008 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın bir hayranından gelen mesajı ifşalayarak, Haydar Dümen yorumu yapması sosyal medyada olay olmuştu. 

"Ben bir çıkmazdayım, maddi açı değil manevi açıdan. 2 yıllık ilişkim bitti bir ayrılma bir ihanet yok bir çıkmaza girdim çıkamıyorum ne yapmam gerekiyor?" diye mesaj atan takipçisini ifşa eden Atacan, "Sevgili Haydar Dümen hocamız rahmetli oldu; büyük boşluk var. Sektörün bu kısmına acil destek rica ediyorum. Hayır devreye girmekten korkuyorum" sözleriyle yanıt vermişti.

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