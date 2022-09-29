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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu! Ölüm belgesini kızı imzaladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu! Ölüm belgesini kızı imzaladı

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu bildirildi.

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İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

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