Bu hamsi buğulama tarifi gözünüzü kapattığınızda sizi Karadeniz'e götürecek

Özellikle Karadeniz bölgesinde hamsiden türlü türlü yemekler yapıldığı biliniyor. Normal yemeklerden ziyade tatlılarda bile kullanılabilen hamsiden türlü türlü çeşit tarifler türetilebiliyor. Bunlardan birisi ise hamsi buğulama.

İşte hem faydası hem de lezzetiyle sizi kendisine hayran bırakacak hamsi buğulama tarifi...

500 gr hamsi

2 adet orta boy soğan

2 adet orta boy domates

7 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tutam maydanoz

1/2 limon

Karabiber

Tuz

Hamsi Buğulama Yapılışı :

Hamsi buğulama tarifi için, ilk başta yarım kilo hamsiyi ayıklayıp, iyice yıkayın. Tercihinize göre hamsileri aldığınız yere ayıklatabilirsiniz. Dilerseniz hamsilerin kılçıklarını da ayıklayabilir ya da balıkçınıza ayıklatabilirsiniz. Sonrasında hamsileri bol su ile yıkayın. Yıkadıktan sonra süzgeç veya kevgir içinde bekleterek, suyunun iyice süzülmesini sağlayın.

Sonrasında orta büyüklükte geniş bir tencere ya da tava içine 2 adet orta boy ay şeklinde doğranmış soğanı koyup, iyice yayın. Tercihe göre soğanları ince halkalar şeklinde de doğrayabilirsiniz. Doğranmış soğanların üzerine ayıkladığınız hamsileri ekleyip, iyice yayın. Balıkların üzerine 2 adet orta boy küçük küçük doğranmış domates ve 7-8 diş sarımsak serpiştirin. Sonrasında hamsi buğulamanın üzerine 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz serpiştirin. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin. Yarım limonu dilimleyip, yemeğin üzerine iyice dizin.

En son olarak hamsi buğulamanın üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirin. Sonrasında balığın kokusunu alması ve daha lezzetli pişmesi için balığın üzerine 1-2 adet defne yaprağı ilave edin. Daha sonra tavayı Ocak üzerine alıp, tavanın kapağını kapatın. Bu adımın ardından yemeğe daha fazla su koymayın. Sebzelerin kendi suyu balığın güzel bir şekilde pişmesine sebep olacaktır. Hamsi buğulamayı orta ateş üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte, sebzeler ve balıklar yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Tavada hamsi buğulama piştikten ve ocağın altı kapandıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirilmesinin ardındansıcak olarak servise hazır hale gelecektir

Hamsi buğulama ne kadar hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik hamsi buğulama için geçerlidir.