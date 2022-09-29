Serdar Ortaç'ın dudak uçuklatan evini satacağı konuşuluyordu gerçek ortaya çıktı... İşte 4.9 milyon dolarlık ev

Serdar Ortaç’ın maddi olarak zor günlerden geçtiği ve elinde kalan son evini de satacağı geçtiğimiz günlerde konuşuluyordu. Çıkan iddialar sonrası Serdar Ortaç yeni bir açıklama yaptı. 15 milyon lira borç ödedikten sonra İstinye'deki evini de satacağına dair iddialar gündemdeyken Serdar Ortaç, açıklama yaparak evini satmayacağını söyledi.

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Serdar Ortaç kumar ve nafaka borçlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak 15 milyonluk borcunu da ödeyen Serdar Ortaç'ın İstinye'deki evini de satacağı konuşuluyordu. Serdar Ortaç bu iddialara yanıt verdi.

Evinin değeri 4.9 milyon dolar

Serdar Ortaç'ın saray yavrusu evini satacağı konuşuluyordu. Evinin 750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu biliniyor. Bu eve biçilen değer ise 4.9 milyon dolardı.

Borçlarının büyük bir kısmını ödediğini geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda söyleyen Ortaç, aldatılma hikayesiyle gündeme gelmişti.

''Bu aldatılmaktan beter''

Doğu Demirkol'un yönettiği bir programda Serdar Ortaç'a 'Hiç aldatıldın mı?' sorusu gelince verdiği cevap olay olmuştu. Chloe Loughnan'la evliliği tek celsede biten Ortaç, meslektaşı Seçil Gür ile de ilişkisi bitince 'Bir kız terk ediyorsa diye üzülüyorsa bu 20'likler, yazıklar olsun' sözleriyle dikkat çekmişti.

''Evlenmeden önce Litvanyalı bir sevgilim olmuştu. 6-7 aydır birlikteyiz. Uyandık, yatağın altında şişlik var. Kız banyoya gitti. Zengin zamanlarım öyle bir ev. Şilteyi kaldırdım bir günlük var. Kız günlük tutuyormuş. Açtım Litvanca bir şeyler yazıyor. Yazıların fotoğrafını çekip tersi gün tercüme ettirdim. Günlükte üçüncü sayfa; 'benim burada ne işim var? Evimden gelip, burada ne yapıyorum? Bu herifle neden altı aydır birlikteyim? Allah'ım bana yardım et'. 'Aldatıldın mı' diyorsun ya, aldatılmaktan daha kötü. Yüzüme söyle, kalma benimle. Defol git Litvanya'ya, nereye gidiyorsan! Ama bunu yazma. Aldatıldım mı, sanmıyorum. Bu aldatmadan da berbat. Kız 'Benim burada ne işim var?' diyor. Ulan yedi aydır koynumdasın!" ifadelerini kullandı.

''Evi falan satmıyor''

Seren Serengil konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Serdar ile konuştum evi falan satmıyor, sonradan Polat Yağcı onun bütün borçlarını ödedi ona borçlandı şimdi Polat onu işe gönderiyor durumu iyi. 'Evimi seviyorum, satmaya düşünmüyorum' diye mesaj attı" dedi.

Arto ise açıklamasında "Polat iyi bir yatırım yaptı, Serdar'ın ona borcu oluyor. Bunu bir sürü sanatçıya yapıyor her iki tarafta kârlı önden para alıyorsun" dedi.