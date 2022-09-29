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Filenin Sultanları, gruptan çıkmayı garantiledi

Filenin Sultanları, gruptan çıkmayı garantiledi

FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Sultanları, turnuvada son 16'ya kalmayı garantiledi.

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Filenin Sultanları, Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabakadan 25-14, 25-12 ve 25-12 setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Milli takımımızda Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, 12 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncuları oldu.

Gruptan çıkmayı garantiledik

Ay-yıldızlılar bu sonucun ardından üç galibiyet ve bir mağlubiyete ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi. Hırvatistan ise oynadığı bütün karşılaşmalardan yenik ayrıldı.

Son maçta rakibimiz Polonya

Filenin Sultanları grubun son maçında 1 Ekim'de turnuvanın ev sahiplerinden olan Polonya ile karşılacak. Mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Tayland'a kaybeden Filenin Sultanları, ikinci maçta Güney Kore'yi 3-0, üçüncü maçta ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmişti.

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