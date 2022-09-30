Kalemi tutuş şeklinizi kişiliğinizi ele veriyor! Siz hangi elinizle tutuyorsunuz?

Hani çok iyi bilinen bir laf vardır; Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır diye. Kişilik analistlerine göre ise herkesin kendine has kalem tutuşu vardır. Her insan kalemi nasıl tutar ve nasıl yazarsa kişilik özelliklerini de gözler önüne sermiş olurmuş. Peki siz kalemi nasıl tutuyorsunuz? Siz de başparmak, işaret parmağı ve orta parmak arasında yazanlardan mısınız? Bu teste mutlaka bakın...

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Başlık size de garip geldi değil mi, hemen düşünmeye başladınız 'acaba ben kalemi nasıl tutuyorum diye. Kişilik analistlerine göre herkesin aslında farklı kalem tutuşu var ve bu da karakterinizi gözler önüne seriyor. Bir çoğumuz farkına bile varmadan kalemi alıp bir şeyler yazmaya ya da çizmeye başlıyoruz ama aslında karşı tarafa kişiliğimizi yansıtıyoruz. Peki ne demek bu, kalem tutuş şekli ile kişiliğin ne alakası var, haydi birlikte bakalım...

Eğer başparmak, işaret parmağı ve orta parmak arasında tutuyorsanız...

Elinize kalemi aldığınızda başparmak, işaret parmağı ve orta parmak arasında tutuyorsanız siz ikili bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Ruh haliniz gel-gitlerle doludur. Bir anda olmadık bir şeye parlayabilir birden hiç bir şey yok gibi davranabilirsiniz.

Bazen insanlara karşı aşırı derecede eleştirelsiniz, bazı günlerde ise son derece kibar ve cömertsiniz. Bazen mutlu ve halinden memnunsunuz, bazı günler ise her küçük şeye sinirleniyorsunuz. Bazen mükemmellik isterken, diğer günlerde çok rahat bir tavrınız var. Son derece detay odaklısınız. Hata yapmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bir şeyi ele aldığınızda, onu analiz etmeyi ve her şeyin beğeninize göre olması için sonuçlar çıkarmayı seviyorsunuz. Genel olarak, benzersiz bir kişiliğiniz var. Duruma göre analitik ve duygusal olabilirsiniz.

Kalemi işaret ve orta parmak arasında tutanlardan mısınız?

Günü, anları kısacası hayatı yaşamayı sevenlerdenseniz kalemi işaret ve orta parmağınız arasında tutuyorsunuz demektir. Çayınızı veya içeceğinizi yudumlamak kadar basit bir şeyin bile keyfine varacaksınız. Affetmek ve unutmak için hızlısın. Hayatın kin beslemek veya enerjinizi olumsuz duygulara harcamak için çok kısa olduğuna inanabilirsiniz. Yüklerden veya herhangi bir bagajdan uzak durmayı seviyorsunuz. İntikam ya da dedikodu gibi tüm olumsuz şeyleri altınızda bulursunuz. Mutlu bir sosyal hayat yaşamak ve değer verdiğiniz insanların yanında olmak çok keyif aldığınız bir şeydir. Etrafınızdaki insanlar tarafından beğeniliyor ve değer veriliyorsunuz.

Kalemi başparmak ve üst üste binen parmaklar ile tutuyorsanız...

Kaleminizi başparmağınız üst üste gelecek şekilde tutarsanız, kalem tutma tarzı kişilik özellikleriniz oldukça hırslı ve istekli olduğunuzu gösterir. İstediğinizi elde etmek için herhangi bir sınırlamaya veya eksikliğe izin vermiyorsunuz.

Yine de, duygularınızdan çok fazla etkilenme sorununuz var. Kendinizi ezici düşünce ve duygulara kapılmış halde bulabilirsiniz. Ayrıca kendinizi bir şeyleri aşırı analiz ederken veya fazla düşünürken bulabilirsiniz. Stresli durumlarda endişeli olabilirsiniz. İçinizdeki en iyiyi ortaya çıkarmanıza yardımcı olan insanların etrafında olmayı seviyorsunuz. İşler sizi kolayca incitebilir veya biraz hassas olabileceğiniz için güvensiz olmanıza neden olabilir. Güvenilir birisin ve sana ihtiyaç duyduklarında arkadaşlarının ve ailenin yanında olacak birisin.