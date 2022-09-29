Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliklerine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'nı her köçesi tarih, kültür ve tabiat kokan İznik'te başlatıyoruz" diyerel açıklamalarda bulundu.
Dünya Etnospor Federasyonu tarafından organize edilen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, Bursa'nın İznik ilçesinde başladı.
102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı organizasyon, geleneksel okçuluk yarışıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliklerine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada konuşma yaparak açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"4. Göçebe Oyunlarını her köşesi tarih kokan İznik'te başlatıyoruz"
"Ülkemizin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre, ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı.
Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunları geleneksel oyunlar olarak kabul ettik. Bu organizasyon 2020'de gerçekleştirilecekti ancak Kovid salgını sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. 4. Göçebe Oyunlarını her köşesi tarih kokan İznik'te başlatıyoruz.
"Göçebe kültürü insalık tarihi kadar eskidir"
Göçebe kültürü insalık tarihi kadar eskidir. İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca bulundukları yerden ayrılarak, kendilerine yeni hayat alanları aramışlardır.
Bu uzun yolculuklar sırasında karşılaşan insan toplulukları birbirlerini etkilemişlerdir. Dünyanın her yerinde şehirleşmenin artması, iş imkanlarının çoğalması göçebeliği epeyce sınırlanmıştır.
Göçebe kültürünün farklı yönleri ile yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Göçebe Oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu kadim mirası geleceğe bırakmak adına önemli görüyorum.
Oyunlarda yarışacak sporculara başarılar diliyorum. Katkıları ile oyunların yaşatılmasına destek olan dostlarımıza da teşekkür ediyorum. İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebelik kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz.