Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"4. Göçebe Oyunlarını her köşesi tarih kokan İznik'te başlatıyoruz"

"Ülkemizin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre, ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde bu oyunları geleneksel oyunlar olarak kabul ettik. Bu organizasyon 2020'de gerçekleştirilecekti ancak Kovid salgını sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. 4. Göçebe Oyunlarını her köşesi tarih kokan İznik'te başlatıyoruz.