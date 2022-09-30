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İptal edilen KPSS soruşturmasında flaş gelişme! Ön inceleme bitti YÖK Başkanı açıkladı

İptal edilen KPSS soruşturmasında flaş gelişme! Ön inceleme bitti YÖK Başkanı açıkladı

İptal edilen KPSS sınavıyla ilgili flaş gelişme. YÖK Başkanı Erol Özvar, devam eden KPSS soruşturmasına ilişkin, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek" dedi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik iddialarla ilgili YÖK Kurulu'na hukuki mevzuattan ön inceleme yetkisinin verildiğini hatırlattı. "Daha önce de açıkladığım üzere biz bu ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik." diyen Özvardar şöyle devam etti:

"Bugün Genel Kurulda KPSS inceleme raporu değerlendirilecek, sonra neticesi hakkında gerekli işlemler test edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün. Genel Kuruldan ön inceleme raporunu geçirmiş olacağız. İncelemeyi yapan hukukçu arkadaşlarımızın ortaya koyduğu görüşler dahilinde genel kurul gerekli tedbirleri alacak ve işlemler yürüyecek diye düşünüyorum."

KPSS neden iptal edildi?

KPSS 2022'de soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine Soruşturma başlatılmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurmuştu. Prof. Dr. Ersoy, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir" demişti.

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