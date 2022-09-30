Melek Mosso'dan sonra Hande Yener de saçlarını kesti! Sen Ağlama dedi, gözyaşlarını tutamadı!

Geçtiğimiz günlerde İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülen Mahsa Amini'ye destek için konserde saçlarını kesen Melek Mosso'dan sonra bir destekte Hande Yener'den geldi. Kuruçeşme'de sahne alan ünlü şarkıcı İran'daki kadınlara destek için konserde saçlarını kesti.

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İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Ülke çapında protestolar sürerken ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan sonra Hande Yener de İranlı kadınlara destek vermek için konserde saçlarını kesti.

Kadın protestocular saçlarını keserek tepki gösterdi

İran'da eylül ayı başında başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini hayatını kaybetmişti. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sanatçılar da İran halkına destek vermek adına çeşitli açıklamalarda ve paylaşımlarda bulunurken, İran halkı protesto için sokaklara döküldü. Devlet tarafından zorunlu kılınan başörtüsünü takmadan dışarıya çıkan kadın protestocular saçlarını keserek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Hande Yanar saçlarını kesti, gözyaşlarına hakim olamadı

Dün akşam Kuruçeşme'de sahne alan Hande Yener hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcı İran'da ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini'ye ve İranlı kadınlara destek vermek için konserde saçlarını kesti. 49 yaşındaki şarkıcı 'Sen Ağlama şarkısını seslendirdiği sırada ise duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

İşte Hande Yener'in saçını kestiği o anlar;

"Keşke saç kesmekle özgürlüklerini elde edebilseler"

Kuruçeşme konserinde İranlı kadınlara ve ahlak polisi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini'ye destek vermek için saçlarını kesen ve gözyaşlarına hakim olamayan Hande Yener yaptığı açıklamada, "Özgürlüğü için savaşan bütün kadınlar için, hayatını kaybeden minicik kızlarınız için… Onlar daha bebekler… Onlara ve dünyadaki tüm kadınlara özgürlük diliyorum! Erkekler de bizi destekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir arada çok mutluyuz. Çocuklarını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Keşke saç kesmekle özgürlüklerini elde edebilseler… Bu bir simge" ifadelerini kullandı. Sahnede dev ekranda “Dünyadaki tüm kadınlar için özgürlük istiyoruz!” yazısı ve Yener’in desteği seyirciden ayakta alkış aldı.

Melek Mosso konserde saçlarını kesmişti

Geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserini veren Melek Mosso, İranlı kadınlara destek vererek sahnede “İranlı kız kardeşlerimin yanındayım” diyerek saçlarını kesmişti. Konserde 'Gel Desem de Gelme' parçasını İranlı sanatçı Aras İdol ile seslendiren ünlü şarkıcı, şarkı sonunda protestolara destek vermesi dikkat çekmişti.

İşte Melek Mosso'nun saçlarını kestiği anlar;