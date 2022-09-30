Mesut Özil'in milyonluk hediyesine bakın! Özil:'' 5 çocuk sözümüz var''

2019 yılında Türkiye güzeli Amine Gülşe ile evlenen futbolcu Mesut Özil, ikinci bebeklerini kucaklarına aldılar. Ünlü çift kızlarının adını Ela koydu. Minik bebeğin ilk fotoğraf karesine birçok ünlüden tebrik mesajları yağdı. Özil'in doğum hediyesi olarak özel minibüs aldığı öğrenildi.

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Ünlü futbolcu 2019 yılında Türkiye güzeli Amine Gülşe ile evlenmişti. Çift, geçtiğimiz günlerde Ela ismini verdikleri ikinci çocuklarını kucaklarına aldılar. Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıl bir akvaryumda görüntülenen Amine Gülşe'ye '' Yeni bir proje var mı, oyunculuğu özlemediniz mi?'' diye sorulmuş, şu yanıtı vermişti: "Hayır şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Annelik görevimi yerine getiriyorum."

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Eda'nın yeni fotoğrafını, "Annesinin kuzusu!" notuyla Instagram'dan paylaşıp Eda'nın babasına benzerliği herkesi şaşkına uğratmıştı. Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söyledi.

Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

''5 çocuk sözümüz var''

Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti kızlarının dünyaya geldiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çift, daha önce yaptığı açıklamalarda da 5 çocuk düşündüklerini belirtmişti.

Özil çiftinin bebeklerinden ilk fotoğraf karesi

Ela ismini verdikleri bebeklerinini ilk fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftine tebrik mesajları yağdı.

Özil, kızının fotoğrafını ''Allah'a şükür sağ Salim dünyaya geldin kızın'' notuyla paylaştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ilk kızları Eda, 2020 yılında dünyaya gelmişti.

Özil, yeni anne olan eşine ve kızlarına güzel bir jest yaptı. Kesenin ağzını açan ünlü futbolcu, eşi ve kızları için özel minibüs yaptırdı. Özil kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VIP minibüs aldı.

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi oyuncu Amine Gülşe, bir akşam Etiler'de görüntülenmişti. Amine Gülşe, güzellik merkezine Almanya plakalı 15 milyon TL değerindeki Lamborghini Urus marka aracıyla geldiği görüntülenmişti.

''Mesut harika bir baba''

Habercilerin "Kızınız Eda en çok kime benziyor?" sorusuna "Kızımız Mesut'a benziyor. Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası, hatta konuşmaya başladığında bile ilk baba dedi. Çok güzel bir bağları var. Mesut da harika bir baba" cevabını verdi.