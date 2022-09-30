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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye hava destekli operasyon

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye hava destekli operasyon

İstanbul Şişli'de düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki bir kültür merkezinde örgütün yurt dışı merkez komitesiyle şifreli yazışmaların yapıldığı, aranan zanlıların saklanma ihtimali bulunduğu ve kapıların zırhlı olduğu bilgileri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda hareket edilen kültür merkezine düzenlediği operasyonda B.V, C.T, C.K, F.K. ve B.H'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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