Sürdüğünüz yerden kaş ve kirpik fışkıracak işte evde yapılacak en doğal yöntem!

Yüzümüzde en çok dikkat çeken kısımlarından olan kaş ve kirpiklerimiz son zamanlarda gür ve kalın halleri ile daha çok beğeniliyor. Eğer seyrek ve kısa kirpik ve kaşlara sahipseniz güzellik merkezine gitmeden evde uygulayacağınız bu doğal yöntemlerle kaşınızı ve kirpiğinizi kısa bir sürede gürleştirebilirsiniz.

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Uzun sürede az ve yavaş bir şekilde uzayan kaş ve kirpikler son zamanlarda kadın erkek demeden birçok kişinin ortak problemi haline geldi. Önceki yıllara zıt olarak son yılların güzellik algısı olan kalın, gür kaç ve gür kirpik şimdilerde birçok kişinin hayali. Peki seyrek, kısa kirpik ve kaşlara sahip olan kişilerin güzellik merkezine gitmeden ya da bakım serumları kullanmadan evde doğal yolla hızlı bir şekilde kirpik ve kaş gürleştirmesi mümkün mü? İşte evde kolayca kaş ve kirpiğinizi gürleştirebileceğiniz doğal tarifler...

Hint Yağının gücüne inanın

Düzenli ve doğru kullanımda kısa sürede kaşlarınızı ve kirpiklerinizi daha gür ve uzun hale getirecek olan hint yağı kan dolaşımını hızlandırır ve bu sayede kaş ve kirpiklerin uzama sürecini hızlandırır. Bir kaş fırçasıyla masaj yapılarak kaşlara ve göze gelmeyecek şekilde kirpiklere sürülen hint yağı 20 dakikadan az olmayacak şekilde bekletilir ve daha sonra durulanır.

Yüz yıllardır gelen mucize zeytinyağı

Yüzyıllardır birçok derde şifa olarak bilinen zeytinyağı saç uzatmaya faydası olduğu gibi kaş ve kirpik uzaması içinde birebirdir. İçerisinde bulunan E ve A vitaminleri kıl köklerini besleyerek kısa sürede kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesini sağlayacaktır. Kulak pamuğu veya peçeteye damlatılan birkaç damla zeytinyağı kaşlara yedirilir.

Vazelin kirpikleri besler

Mineral ve yağ açısından zengin olan vazelin kirpikleri besler ve dökülmesini engeller. Akşam yatmadan önce gözle temas etmeyecek şekilde kaş ve kirpiğe düzenli bir şekilde uygulanan vazelin kaş, kirpik uzama ve gürleşme süresini hızlandırır.

Soğan suyunu hiç duydunuz mu?

İçerisinde bulunan mineral, vitamin ev kükürtlerle birçok derde derman olan soğan suyu kaş gürleşmesinde oldukça faydalı olan yöntemlerdendir. Kokusundan dolayı fazla tercih edilmeyen soğan suyu kısa sürede kaş gürleşmesine yardımcı olur. Kaşa uygulanan soğan suyunun kokusu ise bir pamuğun üzerine damlatılan iki üç damla limon suyu ile çıkartılabilir.

Hindistan cevizi yağı birlikte kullanın

Kirpik ve kaş uzatmak için kullanılan en etkili yollardan biri olan hindistan cevizi yağı besin değeri açısından zengin özelliği ile kaş ve kirpik diplerini uyarır, besler. Bu sayede kaş ve kirpik uzamasını hızlandırır. Temiz bir maskara fırçasıyla kaş ve kirpiklerinize uyguladığınız hindistan cevizi yağı 20 dakikadan az olmayacak şekilde kaşlarınızda durmalı ve ardından yıkanmalıdır.

Bütün bu işlemler düzenli bir şekilde ve yazıldığı gibi gözle temas halinden kaçınılarak yapılmalıdır. Aynı zamanda gözle temas halinde doktora başvurulmalıdır.