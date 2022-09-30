20 saniyeniz var! Gizlenmiş kadın yüzünü bulabilir misiniz?

Biliyoruz bu haberi şimdi hemen bulurum diyerek açtınız ve hemen çiçeğin arasına gizlenmiş yüzü bulmaya çalıştınız.. Fotoğrafa çok dikkatli bakmanıza rağmen ilk bakışta farkedemediniz. değil mi? Haydi beyninizi optik illüzyon ile test edin...

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Son günlerde özellikle sosyal medyada herkes birbirine bu dikkat testini 'Acaba sen kaç saniyede bulabileceksin' diye gönderiyor. Hepimizin ilgisini çeken ve 'ben hemen bulurum' dediği testlerden birini yine sizler hazırladık. Bu görsele iyi bakın, ilk bakışta hiç bir detay yok gibi dursa da aslında bu gülün arasına gizlenmiş bir kadın resmi var. Peki ama nerede?

İnternet sitelerinde yer alan testlerin içerisinde pek çok optik illüzyon türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de güllerin içine gizlenmiş kadın resmi. IQ'su yüksek olan kişiler, 20 saniyede gülün içine gizlenmiş kadın resmini görüyor. Bakalım sizin IQ'nuz kaç, kendinizi test edin...

Optik illüzyonlar, beynimizin nasıl çalıştığına dair her zaman büyüleyici bir fikir verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabilir. İlk başta gül taslağının içinde kızın yüzlerini bulmak çok zor görünebilir. Ancak güzel çiçeğin içindeki yüzü bulmak için görüntüyü ters çevirmeniz gerekir.

Görsel yanılsama nedir, kaça ayrılır?

Gözümüze gelen ışınlar gözbebeğinden geçerek gözün arkasında bulunan retinaya ulaşır. Retinadaki ışığa duyarlı sinir hücreleri, gelen ışığı sinir sinyallerine çevirir ve oluşan sinyalleri beyinde görsel verilerin işlendiği merkeze iletir. Ancak bazen algılanan görüntü ile gerçekte var olan görüntü birbirinden farklı olabilir.

Görsel yanılsamalar genel olarak üç gruba ayrılabilir

Fizyolojik yanılsamalar, ışık ve renk farklılıkları veya harekete bağlı olarak gözlerin ya da beynin aşırı uyarı alması sonucunda, aslında var olmayan resim ya da desenlerin görüldüğü görsel yanılsamalardır. Bu yanılsamalarda, dış uyaranların görme sürecinin farklı aşamalarında beyni birden fazla kez uyararak görüntünün algısında değişiklik oluşturduğu düşünülüyor.

Değişmez yanılsamalar, birden çok resmin bir araya gelerek farklı bir resim oluşturduğu görsel yanılsamalardır. Bu durumda ana resmi oluşturan resimlerin her biri kolaylıkla ayırt edilebilir. Ancak ana resim, onu oluşturan küçük resimlerden tamamen farklıdır. Küçük resimler arasında boşluklar olsa da beynimiz bu boşlukları doldurarak büyük ana resmin algılanmasını sağlar