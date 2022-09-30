Haftanın 5 günü bunu yaparsanız kalp krizi riskiniz azalıyor

Ölümü en çok sebebiyet veren durumların başında kalp krizi veya kalp hastalıkları geliyor. Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kalp hastalıklarını riskini azaltmak için önemli önerilerde bulundu. Nurettin Yiyit,'in açıklamalarına göre, sebze ve meyve tüketimi bu konuda oldukça önemli.

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Kalp krizi geçirme yaşının oldukça düşmesiyle insanlar kalp sağlığını korumak için araştırmalar yapıyor. Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kalp krizi riskini ve kalp hastalıklarını azaltmak için önerilerde bulundu. Nurettin Yiyit'in ağırlık verdiği konular ise egzersiz ve meyve - sebze tüketimi oldu.

Dünya Kalp Günü Sempozyumunda kalp hastalıklarının büyük bir bölümünün önlenebilir olarak sınıflandırıldığına dikkat çekilirken, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmanın kalp sağlığını korumak için mühim noktalar olduğuna vurgu yapıldı.

"20 milyon insanın esasında hayattan kopma sebebi; kalp ve damar hastalıkları"

Kalp sağlığını korumanın hastalıklarla mücadeleden daha basit olduğunu ifade eden ve tüm vatandaşları kalp dostu bir yaşam sürmeye davet eden Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Dünyada şu an insanların sevdiklerinden ayrılma nedenlerine bakarsanız en önde kalp ve damar hastalıkları geliyor. Yaklaşık 20 milyon insanın aslında hayattan kopma sebebi kalp ve damar hastalıkları ve bunlar ağırlıklı olarak önlenebilir. Genetik yatkınlık var ama 4'te 3'ü önlenebilir. Kalp sağlığına sahip çıkılarak, özen göstererek, engelleyebileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Sigaranın hayatımıza girmesiyle kalp ve damarlarımıza yapılabilecek en büyük kötülük hayatımıza girmiş oldu. Diğer bir konu da beslenme, özellikle değişen ve dönüşen hayatta işlenmiş gıdalar hayatımıza girince istesek de istemesek de şeker, kolesterol vb. değerlerimiz çok rahat yerinden oynamaya başladı. İşlenmemiş gıdaların tüketildiği, özellikle paketli ürünlerden uzak durulduğu mutlaka hayatımıza sebze ve meyvenin girdiği bunun dışında da hareket, yürüyüş, sporla kalbe şefkat gösterilen bir hayat tarzını şiddetle öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kalp hastalıklarının yüzde 80'e yakınının önlenebildiğini görüyoruz"

Kalp sağlığını koruyacak bir yaşam sürmenin beraberinde muayenelerin de ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Duygu Genç, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: