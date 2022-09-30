Fenerbahçe'de derbi öncesi kötü haber 3 yıldız yok

Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de 3 yıldızdan kötü haber geldi. Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King’in derbide forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı belirtiliyor.

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Sarı-Lacivertliler’de sağlık ekibi, Milli arada sakatlıkları bulunan oyuncuları takıma geri kazandırmak için adeta seferberlik ilan etmişti. Söz konusu isimlerden Emre Mor’la birlikte takıma geri dönen Serdar Aziz’in buna rağmen durumu belirsizliğini koruyordu.

Fanatik'in haberine göre Rennes mücadelesinde oyuna devam edemeyen ve Norveç Milli Takımı’ndan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Joshua King’in, Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı bildirildi.

Ya Larnaca ya da Karagümrük

Biraz daha takımdan ayrı kalmaları beklenen bu ikilinin yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus, antrenman düzeyi henüz beklenen seviyeye gelmeyen Serdar’ı pazar günkü dev karşılaşmada oynatmayı düşünmüyor. Milli stoperin, Avrupa Ligi’ndeki AEK Larnaca ya da daha sonra ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacağı konuşuluyor.

Jorge Jesus tempoyu düşürmüyor

Kanarya’nın yeni hocası Jorge Jesus, şu ana kadar oynattığı futbol ve tercihleriyle kısa sürede taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Fenerbahçe ’deki ilk derbi sınavına Beşiktaş karşısında çıkacak Jesus’un, milli arada 14 oyuncusundan yoksun olmasına rağmen tempoyu bir an olsun düşürmediği bilgisine ulaşıldı.

Milli takımlardan dönen futbolcularını da kısa sürede derbi havasına sokmaya çalışan Portekizli teknik adam, deplasmandaki kapışmadan 3 puanla ayrılarak kayıp yaşamak istemiyor.