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İYİ Parti lideri Ankara'da! Esnafı dinledi sebze kasalarının üzerine kahvaltı etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İYİ Parti lideri Ankara'da! Esnafı dinledi sebze kasalarının üzerine kahvaltı etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde esnafla bir araya geldi.Akşener, hal ziyareti sırasında boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı.

İYİ Parti lideri Ankara'da! Esnafı dinledi sebze kasalarının üzerine kahvaltı etti

Sabah saatlerinde hale gelerek esnaf ile bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen İYİ Parti lideri Akşener'e çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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İYİ Parti lideri Ankara'da! Esnafı dinledi sebze kasalarının üzerine kahvaltı etti

Akşener, hal ziyareti sırasında boş sebze kasalarının üzerine oturarak esnafla kahvaltı yaptı.

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İYİ Parti lideri Ankara'da! Esnafı dinledi sebze kasalarının üzerine kahvaltı etti

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Akşener'e üzerinde "Geliyor gelmekte olan ablamız" yazılı otobüs maketi hediye etti.

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İYİ Parti lideri Ankara'da! Esnafı dinledi sebze kasalarının üzerine kahvaltı etti
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