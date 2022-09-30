Esra Erol'a bak sen! Ünlü olmadan önce bakın ne iş yapıyormuş

Televizyonların sevilen sunucusu Esra Erol meğer Cennet Mahallesi'nde oynamış! Rolü görenleri şaşkına çevirdi! Son dönemlerin en başarılı gündüz kuşağı sunucuları arasında yer alan Esra Erol'un daha önce oyunculuk yaptığı ortaya çıktı. Cennet mahallesi, kalp gözü gibi dizilerde oynayan Esra Erol'un eski hali de görenleri şaşırttı.

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Son dönemlerin en başarılı gündüz kuşağı sunucuları arasında yer alan Esra Erol'un, oyunculuktan geldiğini bilmeyen yoktur. Kalp Gözü dizisiyle başlayan oyunculuk kariyerinde sunuculuğa yönelen Erol'un, geçmişte Cennet Mahallesi dizisinde rol aldığını duyan şaşıp kalıyor.

Cennet mahallesi rolü şaşkına uğrattı

Ünlü sunucu Esra Erol, bir dönem seyirciyi ekrana kilitleyen Cennet Mahallesi dizisinde yer almıştı. Erol'un dizideki rolü ise duyanlara ikinci şoku yaşattı.

Esra Erol, 2004 yılında henüz ekranlarla yeni tanıştığı dönem, Cennet Mahallesi dizisinin 66. bölümüne figüran olarak katıldı.

Erol, Ferhat ve Sultan'ın kalmaya geldikleri otelde, bir hayat kadınını canlandırıyordu.

Ünlü sunucu, söz konusu sahnede, ''Hayrullah abi, kız biz arkadaşlarla yukarı eğlenmeye çıkıyoruz'' ve ''Şekerim, otelin payını öde'' deyip polis baskınına kadar ortadan kaybolmuştu.

Bu ilk oyunculuğu değildi

Esra Erol daha öncesinde başka yapımlarda da boy göstermişti. Başarılı sunucu, tıpkı pek çok ünlü isim gibi Kanal 7'de yayınlanan meşhur yapım Kalp Gözü dizisinde rol aldı. Hatta oyunculuk alanındaki kariyerine bu dizi ile başladı. O dönemlerde diziyi aktif olarak izleyenler, Erol'un pek çok bölümde yer aldığını hatırlıyor.

Esra Erol, geçmiş dönemlerin favori dizisi Çemberimde Gül Oya'da da seyirci önüne çıkmıştı. Kendini aralarında güzel oyuncu Melisa Sözen'in de olduğu bir muhabir ordusunun içinde bulan Erol'un yine figüran olarak yer aldığı dizide sadece bir repliği var: 'Tutuklanma amacıyla buraya getirildiğiniz ama kefalet karşılığı serbest kaldığınız söyleniyor.'

Ünlü sunucunun kariyer geçmişini duyanlar büyük şaşkınlığa uğradı. Arama motorlarında Esra Erol'un geçmişi araştırılmaya başlandı.

Esra Erol'un kariyer geçmişi

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi’nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek’i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000‘in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017

Oyunculuk deneyimi :

Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

Başkan (TV Filmi) 2005

Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

Kamerayla İzdivaç - Sİnema Filmi 2010