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Galatasaray'ın yeni transferi ayrılık kararı aldı

Galatasaray'ın yeni transferi ayrılık kararı aldı

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı İsveçli golcü Haris Seferovic hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Son 3 haftada 28 dakika sahada kalan ve takımın 3'üncü forveti durumuna düşen Seferovic'in devre arasında takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

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Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti.

Körfez ülkelerinden teklifler var

Antalyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçları sonrası formayı Bafetimbi Gomis'e kaptıran Seferovic, Mauro Icardi'nin de transferiyle bir anda kendisini takımın 3. forveti olarak buldu. Son 3 haftada sadece 28 dakika görev yapabilen tecrübeli yıldızın bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

Seferovic'in menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve gelinen son durumu masaya yatıracağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden oldukça ciddi teklifler var.

Opsiyon devreye girebilir

Haris Seferovic'in ocak ayına kadar durumun değişmemesi durumunda ayrılığı çok ciddi şekilde masaya getireceği öğrenildi. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'un Haris Seferovic'in takımdan gitmesini memnuniyetle karşılayacağı da belirlendi. İsviçreli forvet eğer bu sezon 15 maçta oynarsa 2.5 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecek.

Kaynak: Takvim 

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