Çağla Şıkel paylaştı, ablasını görenler gözlerine inanamadı! "Sizin ailede güzellik genetik galiba"

Türkiye'nin tescilli güzeli Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen ve Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu defilesinde podyumu sallayan güzel isim, ablası Berna ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Ünlü sunucunun Ablası Berna'yı görenler gözlerine inanamazken, Şıkel'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Abone ol

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden biri olan Çağla Şıkel paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta katıldığı defileden paylaştığı kare ile Instagram'ı sallarken bu kez de ablası Berna ile olan fotoğrafı ile gündeme gelmeyi başardı. Ünlü sunucunun ablasını görenler gözlerine inanamadı. Şıkelin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"Ablaların en güzeli" dedi yorum yağdı

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan tescilli güzel Çağla Şıkel podyumları salladıktan sonra yer aldığı projelerde oyunculuğu ile bir döneme damga vurmuştu. Günümüzde sunuculuk yapan ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Daha önce birçok paylaşımı ile dikkat çeken Çağla Şıkel ablası Berna ile çekildiği fotoğrafı yayınladı. Ablası Berna'yı gören takipçileri gözlerine inanamazken, "Ablaların en güzeli" notuyla paylaştığı kare kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"Güzellik genetik"

43 yaşındaki Çağla Şıkel, Instagram hesabından ablası Berna ile çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. Çok sayıda yorum yapılan paylaşımın altında güzel ismin takipçileri, "Güzellik genetik", "Aile komple güzel herşeyiyle", Çok benziyorsunuz", "Sadece yıllar geçmiş aradan" "Sizin ailede güzellik genetik galiba" gibi yorumlarda bulundular.

İşte Çağla Şıkel'in ablası ile paylaştığı fotoğraf;

Podyumları sallamaya devam ediyor

Geçtiğimiz haftalarda ünlü tasarımcı Cihan Nacar kreatif direktörlüğünde hazırlanan Cengiz Aktürk SS 23 koleksiyonu Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen defileye katılan Çağla Şıkel, podyumları sallamaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen fit vücudu, duru güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim defilenin kapanışı gerçekleştirmişti. Sosyal medya hesabında defileden kareler paylaşan ünlü model Çağla Şıkel takipçilerini adeta büyülemişti. Hayranları Şıkel'in paylaşımının altına, "Zirve tek kişiliktir", "Yaşlanma mı , o da neymiş", "Podyum için doğmuşsun", "Mesleğinin hakkını veren tek insan" gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

İşte Çağla Şıkel'ın Instagramı sallayan podyum pozları;

Çağla Şıkel kimdir, ne iş yapıyor?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur. 1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi. Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başladı.