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Kocaeli'de güneş bugün pırıl pırıl haftaya sert düşecek kanmayın!

Kocaeli'de güneş bugün pırıl pırıl haftaya sert düşecek kanmayın!

KOCAELİ için meteorolojinin günler öncesinden verdiği tahmin tuttu ve 2 gündür Kocaeli'de güneş sıcak yüzünü gösteriyor. Dolaba kaldırılan tişörtler, terlikler yeniden ortaya çıktı. Fakat siz güneşin güzel yüzüne aldanmayın çünkü 3 gün sonra sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Kış yavaştan geliyorum diyecek.

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Kocaeli'de etkili olan sıcak hava ve güneş iki gündür vatandaşın yüzünü güldürse de son hava durumu tahminlerine göre 3 gün sonra sıcaklık yeniden düşüşe geçiyor. 10 derece birden düşecek olan hava durumuna karşı uzmanlar şimdiden uyarıyor. Aman ani hava değişimlerine hazır olun, hasta olmayın. 2 gündür etkili olan sıcak hava bugün ve yarın da etkili olacak. Yüksek kesimlerde hissedilen sıcaklık daha az olsa da Kocaeli genelinde yazdan kalma bir gün yaşanacak. Fakat ekim ayının ilk haftası ile birlikte sıcaklıklarda ciddi dalgalanmalar olacak. Bugün yer yr 27 derece hissedilen sıcaklık 19 derecelere kadar düşecek. 

Yurt genelinde etkili olan sıcak havalardan Kocaeli'de nasini aldı ve yazdan kalma günler vatandaşı yeniden sokağa döktü. Aman siz siz olun sakın bu güzel havalara aldanmayın. Ekim ayının ilk haftasından itibaren sıcaklıklar düşecek. 

Kocaeli bugün sıcak haftaya düşüş başlıyor

Kocaeli'de sıcaklık yine kendini hissettirecek, hava durumu parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.  Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.  Genellikle güney ve güneybatı(Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak

Ülke genelinde lodosun da etkisiyle sıcak bir hava etkisini gösteriyor. Uzmanlar sıcakların ardından arkasından kuvvetli sağanakların etkili olacağını belirtti. Özellikle Ekim ayında kış soğuğu etkili olacak. Bugün yurt genelinde açık ve güneşli bir hava hakim.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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