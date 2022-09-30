Meteoroloji'den kritik uyarı! Kavurucu sıcakların ardından çok fena geliyor İstanbul, Kocaeli, Edirne...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.