Meteoroloji'den kritik uyarı! Kavurucu sıcakların ardından çok fena geliyor İstanbul, Kocaeli, Edirne...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Ülke genelindeki sıcak hava dalgasının hafta sonu da etkili olması beklenirken pazar gününden itibaren yağışlı kuvvetli yağışlar geliyor. İşte bölge bölge son durum...
Ülke genelinde lodosun da etkisiyle sıcak bir hava etkisini gösteriyor. Uzmanlar sıcakların ardından arkasından kuvvetli sağanakların etkili olacağını belirtti. Özellikle Ekim ayında kış soğuğu etkili olacak. Bugün yurt genelinde açık ve güneşli bir hava hakim.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada" Havalar artık hep Sonbahar modunda olacak. Ufukta ısınma görünmüyor. Marmara için 2 Ekim öğleden sonrası itibariyle, Tüm Türkiye için 7 Ekim itibariyle sıcaklar sona eriyor..." dedi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.