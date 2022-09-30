İBB çalışanlarına maaş promosyonu müjdesi! İmamoğlu duyurdu: Tek seferde 27.000 TL yatırılacak

ÇAlışanların maaş promosyonlarıyla ilgili son haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İBB'nin, tüm çalışanlarına tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına güzel haberi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. İBB çalıyanlarına tek seferde 27 bin liralık maaş promosyonu ödemesi yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından haberi şöyle duyurdu:

"Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun."