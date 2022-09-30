Berfu Yenenler'in 'meme' videosuna ünlü oyuncudan çarpıcı yorum! 'Benim meme yerim bile yokmuş'

Eser Yenenler'in fenomen eşi Berfu Yenenler yaptığı eğlenceli paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak takipçilerinden gelen 'meme' yorumlarına dayanamayan güzel isim çektiği video ile sosyal medyayı sallamıştı. Başarılı oyuncu Gülcan Arslan da Berfu Yenenler'in viral olan videosunun altına yaptığı yorumda kendisine gelen 'meme' yorumlarını ifşaladı.

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1.7 milyon takipçisi bulanan Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Berfu Yenenler, kendisine gelen 'meme' yorumları iflaşayarak eğlenceli bir tepki videosu çekmişti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak viral olan video'ya çok sayıda yorum gelirken ünlü oyuncu Gülcan Arslan yaptığı yorumda Berfu Yenenler gibi kendisine gelen meme yorumunu yazdı. Fenomen Yenenler ise kahkaha atarak cevap verdi.

Berfu Yenenler'in meme videosu viral oldu

2019 yılında Eser Yenenler ile düyanevine giren eski Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli ve sıra dışı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Yenenler'in son olarak kendisine gelen "Kocanın memesi senden daha büyük", "Hiç memen yok", Çocukları Eser emzirmiş", "Kız senin de memen yokmuş" gibi yorumları ifşalayarak çektiği video adeta viral oldu.

"Benim meme yerim bile yokmuş"

Berfu Yenenler'in "Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri" adlı videosu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Yorum yapanlardan biri de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda 'Despina' karakteri ile izleyici ile buluşan güzel oyuncu Gülcan Arslan idi.

Arslan yaptığı yorumda "Ahahahhaahah benim meme yerim bile yokmuş öyle dediler" dedi ve kendisine gelen mesajı ifşaladı. Berfu Yenenler ise bu yoruma kahkaha atarak, "Benim de yeri ve içi boş yeter be memesizlik canıma takshsbnd..." diyerek kendisine gelen meme yorumlarını videonun ardından birkez daha ti'ye aldı.

İşte Berfu Yenenler'in çok konuşulan o videosu;

"Helal olsun sana anlayana kapak"

Fenomen Berfu Yenenler'in tepki olarak çektiği ve "Ben de diyordum neyim eksik buldum çok şükür" notunu düştüğü meme videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Çok sayıda yorum alan videonun altına Yenenler'in takipçileri, "Böyle on numara cevap yeryüzünde yok helal sana", "Yorumları yapanların hepsininde kadın olması… yazık", "Akıl memede değil baştadır , teşekkürler", "Gerçekten süper cevap", "Helal olsun sana anlayana kapak" gibi yorumlarla ünlü isme destek verdi.

Berfu Yenenler kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen Berfu Yenenler, 9 Haziran 2019 yılında Eser Yenenler ile dünya evine girmiştir. Güzel ismin bu evlilikten 2 çocuğu vardır. 1.80 boyundaki, 53 kilo ve Terazi burcu olan Berfu Yenenler, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yenenler 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etmiştir.Şimdilerde Youtube kanalında içerik üreticiliği yapan Berfu Yenenler eğlenceli videolarla hayranlarının karşısına çıkıyor.