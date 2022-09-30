30 Eylül 2022 altın fiyatları dolar kehaneti var ya kahraman olacaklar ya devalüasyon olacak

Haftanın son gününde altın fiyatları sürpriz yükselişte. Baskıyla 970 liranın altına inen gram altın aniden fırladı ve saat 12.00 itibariyle bin liranın eşiğine geldi. Altın fiyatlarındaki bu ani artış devam edecek mi? Altın yeniden bin liranın üzerine çıkıp 1200 lirayı görür mü? Bugün 18.54 liraya çıkan dolar kuru 21 lira olacak deniyor. İslam Memiş EYT dahil 5 önemli ve kritik gelişmeyi sıraladı. Memiş'in bomba açıklaması ise 'Ekim'de savaş çıkacağına' yönelik oldu.

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Para ve altın uzmanları Eylül ayı için yaptıkları öngörülerde terse yattılar. Bunun sebebi de Eylül ayında piyasalarsa yaşanan kargaşa ve belirsizlik oldu. Gram altın için Eylül ayında patlama yapacak 1200 liraya çıkacak deniyordu. Bunu sıklıkla dile getiren de Altın uzmanı İslam Memiş olmuştu. Eylül ayında gram altın yatırımcısına şoklara sürüklerken, bugün yaptığı hızlı atakla "1200 lira kehaneti" gerçek mi olacak dedirtti. Gram altın saat 11.30 itibariyle 997 lirada.. Cumhuriyet altını 6.502 liradan satılırken, çeyrek altın 1.630 lira yarım altın ise 3.261 liradan satılıyor. Peki altın alım için hala fırsat veriyor mu kaç lira olacak?

Altın ve gümüş fiyatları ne kadar olacak?

İslam Memiş, dünya ülkelerinin altın stokladığını belirterek "altında talep var o yüzden diyorum ki elinizdeki altını kaptırmayın" dedi. İslam Memiş, "Altın bozdurmaya ihtiyacı olanları makas aralığına dikkat etmesi gerektiğini belirtip" gümüş fiyatlarında da hala baskılanma olduğunu belirtti.

Ekim'de savaş çıkabilir tarihi günler olacak

Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş çektiği son videoda ise 'tarihi günlerden geçiyoruz' diyerek neyin ne olacağının belirsiz olduğunu belirtti. İslam Memiş, '2008 yılındaki krizin 2023 yolunda yaşatacaklar" dedi. İslam Memiş, NATO'nun 'silah stoklarınızı maksimum seviyeye çıkarın" açıklamasına da dikkat çekerek şunları söyledi:

-Bu çok önemli bir mesele. Bunlar savaş istiyor dertleri savaş. NATO'nun silahlarınızı artırın uyarısı da Ekim ayı itibariyle yeni savaş senaryolarının konuşulacağı hatta uygulamaya geçileceği bir dönem olabilir. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Savaş istiyorlar arkadaşlar dünya piyasalarını iyi günler beklemiyor.

Dolar önce düşecek sonra 21 lira olacak

İslam Memiş yıl sonuna kadar dolar kurunun 20 - 21 lira olacağını söyledi. "Doların uluslararası piyasalardaki değeri arttıkça dövize bağımlı ülkelerde de kur yüksek kalmaya devam edecek" diyen İslam Memiş, Dolar/TL kurunda 20 liranın üzeri, 2023’ün normali olarak karşımızda olabilir" dedi. İslam Memiş'in iddiasına göre 2023'e girmeden önce ise dolar kurunda aşağı yönlü bir hareket beklentisi var. 20-21 Aralık 2022 için tarih veren İslam Memiş, "Dışarda dolar endeksi gerileyince bizde de ister istemez gerileyecek" dedi. Memiş'e göre seçime giderken hükümetin müdahaleleri ile dolar kuru 20 - 21 lira aralığında olacak.

EYT aralık ayında

İslam Memiş, bir sitede kaleme aldığı yazıda da çok kritik önemdeki 5 beklentisini yazdı. Bunlar arasında devalüasyon ihtimali ve EYT de bulunuyor. İşte "Alınan kararların sonucu ya kahramanlıkla ya da devalüasyon ile sonuçlanabilir" diyen İslam Memiş'in dikkat çektiği o 5 madde:

Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber hükümetten her hafta yeni bir destek, teşvik ve yatırım haberleri gelmeye devam ediyor. Seçimlere kadar daha sık teşvik ve destek açıklamaları beklenmekte. Bu süreçte yeni normallere de hazırlıklı olmak gerekli. Yeni normallerin;

1.’si teşvik ve destekler : Toplumun en çok önem verdiği konu ise EYT.

EYT’’nin çözümünü Aralık’ta açıklayacaklar. Pirim gününü ve yılını tamamlayanlara, yaş şartı getirmezlerse çok büyük sürpriz olur!

Bununla alaka konuşulan her şey Aralık’tan önce belirsiz olur.

2.’si tek haneli faiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba akşamı katıldığı bir televizyon programında “Faizler daha da düşecek, hedef tek haneli bir faiz” dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz indirimi zaten işaretini vermişti. Tek haneli politika faizinden sonra özel bankaların kredi oranını nerede tutacağı, paraya ulaşımı kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı da önemli olacaktır.

3.’sü yüksek kur.

Doların uluslararası piyasalardaki değeri arttıkça dövize bağımlı ülkelerde de kur yüksek kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Dolar/TL kurunda 20 liranın üzeri, 2023’ün normali olarak karşımızda olabilir. 1 trilyon 370 milyar TL’ye ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının ülke ekonomisine maliyeti ciddi yük olmaya devam ediyor. Bugünkü koşullar değişmez, risk yüksek kalır ve KKM’ nin devam etmesi durumunda işler daha da karmaşık hale gelebilir. Seçim sonrası için risklerin yüksek kalmaya devam etmesinin planlanması gerek.

4.’sü hayat pahalılığı.

Dünya ülkeleri her ne kadar enflasyon ile mücadelesini faiz artırarak sürdürse de, enflasyon ile mücadele kolay olmayacak. Belki rakamlar gerileyebilir ama hayat pahalılığı yüksek kalır. Alım gücünün artmaması, çarşı pazara yansımaması rakamları önemsizleştirir. Yüzde 80’lik enflasyon ile mücadele eden Türkiye, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir politika uyguluyor. İşin sonunda başarılı olursa tarihe geçer, başarısız olursa devalüasyon kaçınılmaz olur!

5.’si kitlesel göç.

Kimi savaşlardan, kimi doğal felaketlerden, kimi ekonomik krizden, kimi de yatırımlar için ülkelerinden göç ediyor. Çok büyük bir kitlesel göç yaşanmaya devam ediyor. Bu göçler için hükümetlerin bir planı var mı, yok mu belli değil. Gelişmiş ülkeler, zengin ve eğitimlileri seçiyor ve ülkelerine kabul ediyorlar. Diğerleri ise malum. Türkiye gibi ülkelere yolluyorlar.

2022’nin en çok tartışılan konusu olan “göçmen krizi” 2023’ün normali olur.

Ya kahraman ya devalüasyon

Eylül ayında piyasalarsa yaşanan kargaşa belirsizliği daha da artırdı.

Her ülke farklı politikalar uygulayarak bu krizden çıkmak için mücadele ediyor. Faiz artırmakta geç kalanlar, önden yüklemeli faiz artıranlar ve faiz indirimi yapanlar. Orta grup tehlikesi her geçen gün artıyor. Bu da politikacılar için büyük risk. Alınan kararların sonucu ya kahramanlıkla ya da devalüasyon ile sonuçlanabilir. Ondan sebep önümüzdeki 6 ay oldukça kritik!