Bugün gram altın fırladı bin liraya gidiyor dolar 21 TL olacak altın uzmanı korkuttu Ekim'de savaş çıkacak

Altın ve dolar fiyatları şaşırtmaya devam ediyor. Haftalardır yatırımcısını korkutan altın fiyatları bugün itibariyle hızlı bir yükseliş trendine girdi. Gram altının fiyatı saat 12.00'da bin lira eşiğine yaklaştı. Dolar kuru da yükselişine devam ediyor. Saat 12.00 itibariyle dolar 18.55 lirada. Sterlin ve euro da yükselişte ancak hala yatırım için fırsat sunuyor. Peki altın almak isteyenler geç mi kaldı gram altın daha da yükselir mi? İslam Memiş Eylül ayında 1200 lira olacak demişti altın için. Ancak bu öngörüsü Eylül ayı biterken henüz tutmuş değil. Bugün yaptığı atakla ise gram altın Ekim ayında yatırımcısına sürpriz yapacak gibi görünüyor. Dolar için de 21 lira olacak iddiası var. Ocak ayına kadar 5 önemli gelişme yaşanacak. En önemlisi ise Ekim ayı... İslam Memiş 'savaş çıkabilir NATO silah stoku yapın" dedi diyerek ürküttü. İslam Memiş'in 5 uyarısı içinde EYT ve devalüasyon ihtimali de var. İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in 'tarihi günlerden geçiyoruz diyerek yaptığı 'savaş' uyarısı: