Bugün gram altın fırladı bin liraya gidiyor dolar 21 TL olacak altın uzmanı korkuttu Ekim'de savaş çıkacak
30 Eylül 2022 gününe altın fiyatları sürpriz yükselişle başladı. 970 liranın altına inen gram altın aniden fırladı ve saat 12 itibariyle bin liranın eşiğine geldi. Altın fiyatlarındaki bu ani artış devam edecek mi? Altın yeniden bin liranın üzerine çıkıp 1200 lirayı görür mü? Bugün 18.55 liraya çıkan dolar kuru 21 lira olacak deniyor. İslam Memiş EYT dahil 5 önemli ve kritik gelişmeyi sıraladı. Memiş'in bomba açıklaması ise 'Ekim'de savaş çıkacağına' yönelik oldu.
Altın ve dolar fiyatları şaşırtmaya devam ediyor. Haftalardır yatırımcısını korkutan altın fiyatları bugün itibariyle hızlı bir yükseliş trendine girdi. Gram altının fiyatı saat 12.00'da bin lira eşiğine yaklaştı. Dolar kuru da yükselişine devam ediyor. Saat 12.00 itibariyle dolar 18.55 lirada. Sterlin ve euro da yükselişte ancak hala yatırım için fırsat sunuyor. Peki altın almak isteyenler geç mi kaldı gram altın daha da yükselir mi? İslam Memiş Eylül ayında 1200 lira olacak demişti altın için. Ancak bu öngörüsü Eylül ayı biterken henüz tutmuş değil. Bugün yaptığı atakla ise gram altın Ekim ayında yatırımcısına sürpriz yapacak gibi görünüyor. Dolar için de 21 lira olacak iddiası var. Ocak ayına kadar 5 önemli gelişme yaşanacak. En önemlisi ise Ekim ayı... İslam Memiş 'savaş çıkabilir NATO silah stoku yapın" dedi diyerek ürküttü. İslam Memiş'in 5 uyarısı içinde EYT ve devalüasyon ihtimali de var. İşte piyasalardaki son durum ve İslam Memiş'in 'tarihi günlerden geçiyoruz diyerek yaptığı 'savaş' uyarısı:
Para ve altın uzmanları Eylül ayı için yaptıkları öngörülerde terse yattılar. Bunun sebebi de Eylül ayında piyasalarsa yaşanan kargaşa ve belirsizlik oldu. Gram altın için Eylül ayında patlama yapacak 1200 liraya çıkacak deniyordu. Bunu sıklıkla dile getiren de Altın uzmanı İslam Memiş olmuştu. Eylül ayında gram altın yatırımcısına şoklara sürüklerken, bugün yaptığı hızlı atakla "1200 lira kehaneti" gerçek mi olacak dedirtti. Gram altın saat 12.00 itibariyle 997 lirada.. Cumhuriyet altını 6.502 liradan satılırken, çeyrek altın 1.630 lira yarım altın ise 3.261 liradan satılıyor. Peki altın alım için hala fırsat veriyor mu kaç lira olacak?
Altın ve gümüş fiyatları ne kadar olacak?
İslam Memiş, dünya ülkelerinin altın stokladığını belirterek "altında talep var o yüzden diyorum ki elinizdeki altını kaptırmayın" dedi. İslam Memiş, "Altın bozdurmaya ihtiyacı olanları makas aralığına dikkat etmesi gerektiğini belirtip" gümüş fiyatlarında da hala baskılanma olduğunu belirtti.
Ekim'de savaş çıkabilir tarihi günler olacak
Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş çektiği son videoda ise 'tarihi günlerden geçiyoruz' diyerek neyin ne olacağının belirsiz olduğunu belirtti. İslam Memiş, '2008 yılındaki krizin 2023 yolunda yaşatacaklar" dedi. İslam Memiş, NATO'nun 'silah stoklarınızı maksimum seviyeye çıkarın" açıklamasına da dikkat çekerek şunları söyledi:
-Bu çok önemli bir mesele. Bunlar savaş istiyor dertleri savaş. NATO'nun silahlarınızı artırın uyarısı da Ekim ayı itibariyle yeni savaş senaryolarının konuşulacağı hatta uygulamaya geçileceği bir dönem olabilir. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Savaş istiyorlar arkadaşlar dünya piyasalarını iyi günler beklemiyor.