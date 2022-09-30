Adana'da korkunç görüntü! Anne intihara kalkıştı çocuklar ayağına yapıştı sonrası...

ADANA Sarıçam'da intihara kalkışan 2 çocuk annesi kadın yürekleri ağza getirdi. Demir korkuluklardan sarkan kadını, 2 küçük evladı ayaklarından tuttu. Çocuklarının intihar etmemesi için yalvardığı kadın 'yeter artık' diye feryat ederek gözyaşı döktü. İşte sonrasında yaşananlar...

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Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde sabah saatlerinde yürekler ağza geldi. Balkona çıkıp demir korkuluklardan sarkarak intihar etmek isteyen kadın 'yeter artık' şeklinde bağırdı.

Çocukları ayağından sarıldı

Ağladığı görülen kadına 4 ila 12 yaşlarında oldukları öne sürülen iki çocuğu müdahale etti. İki evlat, ayağından yapıştıkları annelerinin kendisini aşağıya atmaması için yalvarmaya başladı.

Çocuklarının gözyaşıyla yakarışına aldırmayan kadın korkuluklardan sarkmaya devam etti. Bağırışları duyan çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İntiharı son anda önledi!

Bir süre sonra içeriden genç kadının annesi olduğu düşünülen bir kadın çıkıp intiharı engelledi. Genç kadını sarılarak korkuluklardan çekip aldı. İntihar etmek isteyen kadın o sırada bu kez 'anne yeter' diye ağlamaya başladı.

Annelerinin ölmemesi için ayaklarından yapıştılar: İşte o anlar...

Genç kadının daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı...