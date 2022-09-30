CHP'li avukattan rezil mesaj! "Engelli seversin!" kendi kendini ele verdi savunması pes dedirtti
CHP'li belediyelerde taciz skandallarına yenisi eklendi. CHP Adana İl yönetiminde başkan yardımcısı olan avukat Güven Özdemir kendi kendini ele verdi. Özdemir, sosyal medyada bir başkasına atacağı çirkin mesajı yanlışlıkla hesabın sahibi kadın meslektaşına gönderdi. Rezilliği yakalanan Özdemir'in savunması ise pes dedirtti.
Hakkında yazılan yorumu okuyan engelli avukat A.B.E. neye uğradığını şaşırdı. Genç avukat yazıyı sosyal medyada paylaşarak Özdemir'i ifşa etti.
Güven Özdemir, parti yönetimi tarafından istifa ettirildi. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun yakın arkadaşı olan Özdemir'in nikahını Karalar kıymıştı.
Kaza geçirdi felç kaldı
Mezuniyetine sadece 4 gün kala 6 Haziran 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçirip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan avukat A.B.E., hayata küsmek yerine adeta dört elle sarıldı.
Bir taraftan zorlu tedavi sürecini sürdüren genç kız bir taraftan da stajını yaparak avukatlığa adım attı. Sosyal medya üzerinden yaşadığı zorlu süreçleri takipçileriyle paylaşan genç kız, gelen destek mesajlarıyla mutlu oluyordu.