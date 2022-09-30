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Masterchef'te gören bu tarifi arıyor batırık yemeği nasıl yapılır yemeyen pişman

Masterchef'te gören bu tarifi arıyor batırık yemeği nasıl yapılır yemeyen pişman

Kısır ve mercimek köftesine olan benzerliği ile dikkat çeken batırık yemeği tarifi, MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapıldı. Yöresel lezzetleri sevenler batırık yemeğinin tarifini araştırmaya başladı bile. Batırık yemeğinin tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

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Kısır ve mercimek köftesine olan benzerliği ile dikkat çeken batırık yemeği tarifi, MasterChef Türkiye'de yarışmacılar tarafından yapıldı. Yöresel lezzetleri sevenler batırık yemeğinin tarifini araştırmaya başladı bile. Batırık yemeğinin tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Batırık yemeğini kısır ve mercimekten ayıran en önemli noktası içinde tahin olması. Konya, Tokat, Mersin illerimizde sıklıkla yapılan batırık yemeği bir diğer özelliği de iki farklı şekilde tüketilebiliyor olması. İster elinizi hafifçe ıslatıp, küçük parçalar alarak köfte şekli verdikten sonra marulların üzerine dizebilir, isterseniz de malzemeye 5-6 bardak su ekleyip karıştırarak üzerine ince doğranmış marullar ekleyip servis edebilirsiniz.

Batırık malzemeleri

1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
5 su bardağı soğuk su
2 çay bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı nar ekşisi
5 yaprak marul
Tuz 

1 su bardağı ince bulgur
Yarım çay bardağı tahin
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet kuru soğan
2 adet domates
2 adet salatalık
Yarım demet maydanoz
2 adet yeşil biber
Yarım demet nane
3 dal taze soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı limon suyu

Yapılışı

Tahini küçük bir tavada ısıtın.
Bulguru sıcak su ile ıslatın. Bulgurlar şiştikten sonra kullanıma hazır demektir.
Şişen bulgurun içine ısıttığınız tahini ve kimyonu alıp, karıştırın.
Tüm sebzeleri incecik doğrayıp kuru soğanı rendeleyin.
Bulgurlu karışıma soğan ve salçayı ekleyerek karıştırın.
Biber, domates, salatalık, taze soğan, nane ve maydanozu ekleyip karıştırmaya devam edin.
Baharatları ve nar ekşisini de ekleyip, karıştırın.

MasterClass'ı kim kazandı?

Haftanın MasterClass'ı Somer Şefin restoranında yapıldı. Yarışmacılar, vejeteryan Türk mutfağı ürünlerini tanıdı. Ardından MasterClass'ta öğrendiklerini bir oyunla gösteren yarışmacılar, batırık yemeği yaptı. Üç aşamalı oyunun ikincisinde ise bilgi yarışması tadında mücadele gerçeleşti. Üçüncü turda ise önceki turda başarılı olan yarışmacılar vegan tabaklar çıkardı. Çağatay, Tayfun, Kaan ilk üçe kaldı. Tabağı kazanan ise Tayfun oldu. Böylece yanına alacağı 3 isimle birlikte SPA ödülünden faydalanacak.

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