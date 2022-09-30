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69 yaşındaki 'şifacı' cinsel tacizden tutuklandı! 'Ben öldüm geri döndüm, sürekli uçuyorum'

69 yaşındaki 'şifacı' cinsel tacizden tutuklandı! 'Ben öldüm geri döndüm, sürekli uçuyorum'

TUNCELİ'de kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan 69 yaşındaki Hasan Vural, bir parkta 19 yaşındaki zihinsel engelli kadına tacizde bulunduğu anlar kameralara yansıdı. Vural'ın kendini ‘Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım’ die tanıttığı ortaya çıktı.

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Tunceli’de iki yıldır kendisini, ‘Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım’ diye tanıtan 69 yaşındaki Hasan Vural, cinsel istismar suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parkta oturan zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunan Vural’ın görüntüleri parkta oturan bir kişi tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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