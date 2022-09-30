Cem Yılmaz'ı köşeye sıkıştıran aşk sorusu Verdiği cevap viral oldu!

Serenay Sarıkaya ile olan beraberliğiyle çok konuşulan Cem Yılmaz, gazetecilerin eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilgili sorularına "O konular hakkında konuşmak istemiyorum" dedi. Yılmaz, "Aşk hayatınızda kimse var mı?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın yıllar önce Mehmet Ali Birand'ı telefonla işlettiği video tekrar gündem olmuştu. Yıllar önce Organize İşler ekibinin 32. Gün programında Kurtlar Vadisi Pusu hakkında konuşması sosyal medyada viral oldu.

Oyuncu Özgü Namal’ın konuşması sırasında araya giren Cem Yılmaz’ın Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili yaptığı şaka hem program sunucusu Mehmet Ali Birand’ı hem de izleyicileri güldürdü. Video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Cem Yılmaz, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Yılmaz, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Aşk hakkında konuşmak istemedi

2020'de aşk yaşadığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Cem Yılmaz, "O konular hakkında konuşmak istemiyorum. İş konuşalım. 20 gün sonra yeni bir filme başlıyoruz" dedi.

''Üzerimde aşk yok''

Cem Yılmaz, "Aşk hayatınızda kimse var mı?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi. Ünlü komedyen, "Bakayım... Üzerimde şu an aşk yok" diyerek kahkaha attı.

Serenay Sarıkaya birlikteliği hala konuşuluyor

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, 2020'de birlikte Atina'da görüntülenmişti. Fotoğraflarla belgelenen sürpriz aşk yılın en çok konuşulan birlikteliği olmuştu.

Ancak çiftin aşkı uzun sürmemişti. Karantina sürecini de birlikte geçiren Yılmaz ve Sarıkaya, ayrılık kararı almıştı. Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkının bitişi, ünlü komedyenin, "Ayrıldınız mı?" sorusuna verdiği, "Evet" cevabıyla ortaya çıkmıştı.

Ancak kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle gelmişti. Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, bir davette Nejat Alp’in, "Sen Miydin Sevgilimi Çalan" şarkısını söylemişti.

Cem Yılmaz, düeti, "Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok” notuyla paylaşmıştı. Oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğenmişti. Sarıkaya'nın bu hareketi, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Cem Yılmaz, yılbaşı gecesi de Serenay Sarıkaya’yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu. Ünlü komedyen, ayrıca bir süre Sarıkaya ile yer aldığı fotoğrafı da silmemişti. Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü komedyen, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

Serenay Sarıkaya'nın ayrılık sonrası tatil keyfi

Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Serenay Sarıkaya, soluğu Ege'de almıştı. Arkadaşları ve annesi Ümran Hanım ile birlikte uzun süre tatil yapan Sarıkaya, ardından İstanbul'a dönmüştü.