Teoman gazetecileri kahkahaya boğdu: Tembellik kariyeri...

Türk popunun yıldız ismi Teoman, yaşam tarzı, hareketleri ve tavrı ile her zaman dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 54 yaşına giren Teoman, gazetecilere verdiği röportajda samimi itiraflarda bulunurken evlilik ile ilgili de konuştu.

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Türk pop müziğinin sevilen ismi Teoman, önceki gün İstanbul Bebek'te gazetecilere denk geldi. Gazetecilerin röportaj isteğini kırmayan Teoman, bir müddet basın mensupları ile sohbet etti.

2015'te yollarını ayırdığı Ayşe Kaya'dan 8 yaşında Zeyno isimli bir kızı bulunan Teoman, gündelik hayatı ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Her şey yolunda, çok güzel. Konserlere kısa bir ara verdik. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım. Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum artık.



"Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok" şeklinde konuşan Teoman, "Spor yapıyorum. Erken yatıp, erken kalkıyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık evlenmem"

54 yaşındaki yıldız şarkıcı Teoman, evlilik ile ilgili yaptığı açıklamada "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık" şeklinde konuştu.

Teoman, 2012'de 12 yıllık arkadaşı Ayşe Kaya ile hayatlarını birleştirmişti. Çift, 2015 yılında aldıkları ayrılık kararı sonrası anlaşmalı olarak tek celsede yollarını ayırmıştı. İkilinin bu evliliklerinden Zeyno Yakupoğlu isminde 8 yaşında bir kızları bulunuyor.

Teoman kimdir?

Asıl ismi Fazlı Teoman Yakupoğlu olan şarkıcı Teoman 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Teoman Türk rock müzik sanatçısı ve söz yazarlığı yapıyor.

Tek çocuk ailesi olan Teoman'ın ailesi Giresun'ludur. Teoman'ın avukat olan babası, Teoman 2 buçuk yaşındayken hayatını kaybetti.

Teoman'ın albümleri