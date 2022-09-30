Kandil'deki terör yuvaları işte böyle vuruldu! Asos'ta PKK'nın toplantı yeri imha edildi

Türk savaş uçaklarının Kandil'in güneyinde yer alan Assos bölgesine düzenlediği hava harekatının detayları netleşirken, operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. 3 askeri üsten kalkan savaş uçaklarının vurduğu yerler arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de var.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın dün Şırnak'ta açıkladığı Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte yer alan Asos bölgesindeki terör hedeflerine düzenlenen harekatın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Asos’ta yer alan terör yuvaları, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldığı hassas şekilde planlanmış bir hava harekatı ile vuruldu. Barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu 16 hedef tahrip edildiği harekat sırasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir yer de imha edildi.

Tankerler HİK ve İHA'lar da katıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların gerçekleştirdiği harekat sonucunda teröristler tarafından üs olarak kullanılan Kandil'in güneyindeki Asos’taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu 16 hedef tahrip edildi. Planlama ve icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu. Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.

Uçaklar 3 hava üssünden havalandı

İstihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos’ta hedefleri tam isabetle eş zamanlı olarak vurdu. İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu 10’dan fazla hava aracının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi.

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına seri patlamalar meydana geldi.