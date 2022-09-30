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Günde 100 bin TL kazandığı iddia edilmişti! Mehmet Ali Erbil'den o iddialara şok yanıt

Günde 100 bin TL kazandığı iddia edilmişti! Mehmet Ali Erbil'den o iddialara şok yanıt

Geçirdiği ciddi sağlık problemlerinin ardından yeniden sağlığına kavuşan ve sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil'in günde 100 bin TL kazandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Erbil, söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yaklaşık 3 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ve sonrasında kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, uzun süre yoğun bir tedavi süreci geçirmişti. Hastalığı atlattıktan ve sağlığına kavuştuktan sonra yeniden sosyal medyada boy göstermeye başlayan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayınlara başlamıştı. Bu yayınların ardından günde 100 bin TL kazandığı iddia edilen Mehmet Ali Erbil, ortaya atılan bu iddialara yanıt verdi. 

65 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekandan çıkarken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Arkadaşları ile yemek yiyen Mehmet Ali Erbil, günde 70 bin Türk Lirası ila 100 bin Türk Lirası arasında para kazandığı iddiaların doğru olup olmadığı yönünde açıklamalar yaptı.  Erbil, kahkaha atarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor.

"Çok para kazanmıyorum"

Mehmet Ali Erbil açıklamalarını sürdürürken çok para kazandığının düşünüldüğünü, ancak öyle bir şeyin olmadığını söyledi. Erbil ayrıca para işleriyle hiç ilgilenmediğini de sözlerine ekledi.

"Beni dedesi olarak tanıtmış"

Mehmet Ali Erbil, bunun yanı sıra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geçenlerde yayında bir hanımefendi geldi ve 'Sizi birisiyle tanıştıracağım' dedi. Ben de bilmediğim bir kızım var sandım. Meğerse yıllar önce doğum yapmış ve hastane masraflarını ben karşılamışım ama hatırlamıyorum. Dedesi olarak tanıtmış hep beni... Çok mutlu oldum.

"Hep açık sözlü olduğum için eleştiriliyorum"

Erbil, katıldığı bir televizyon programında yaptığı, "Çok aşıktım bir eşime... Rüyamda ayrıldığımızı görür, ağlardım. Sonra aldatırdım" sözlerine de değindi.

Erbil söz konusu sözleri ile ilgili şunları söyledi:

O bir rüyaydı. Ben hep açık sözlü olduğum için eleştiriliyorum. Bazılarının karısı var, metresi var, bir de üstüne Rus sevgilisi var!

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