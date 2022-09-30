Alina Boz Umut Evirgen'in yakın takibi karşısında bakın ne yaptı!!

Sık sık sevgili değiştirmesiyle çok konuşulan Umut Evirgen, şimdi de Alina Boz'u yakın takibe aldı. Alina Boz'u yakın takibe alan Evirgen, sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Alina Boz da rahatsız olunca bakın ne yaptı?

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Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen şimdi de Alina Boz'u yakın takibe aldı. Evirgen, geçtiğimiz haftalarda Sarıkaya ile yollarını ayırmıştı. Son olarak Alina Boz'u yakın takibe alan Evirgen, sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Alina Boz da rahatsız olunca bakın ne yaptı...

Umut Evirgen'den rahatsız oldu

Magazin gündeminden düşmeyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'le ilgili aşk iddialarına; “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de 'teve2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Umut Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber geldi. Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı. Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.

Alina Boz'u yakın takibe aldı

Aşk hayatıyla sık sık konuşulan Umut Evirgen'in son hamlesi yine dedikodular çıkardı. Evirgen, Alina Boz'a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen'in bu hamlesine, sosyal medyada "Umut'un yeni gözdesi Alina mı?" yorumları yapıldı.

Alina Boz'dan Umut Evirgen'e tepki

Umut Evirgen'in Alina Boz'a yorumlar yapması Alina Boz'u rahatsız etti. Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, hemen kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bıraktı. Evirgen'i takip etmeyi bırakan Boz, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.