Yedikçe ağzınızdan bal damlasın tam kıvamında pastane usulu fincan tatlısı nasıl yapılır?

5 çayına gelecek misafirleriniz için hem pratik hem de çok lezzetli bir tarifimiz var; fincan tatlısı. Enfes tadıyla, damağınızda şölen yaşatacak bu fincan tatlısını yiyen komşularınız hemen tarifi almak için sıraya girecek. İşte tam kıvamında fincan tatlısı tarifi...

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5 çayınıza misafiriniz varsa, akşam yemeğinden sonra çayın yanına ne yapsam diye düşünenlere harika bir tarifle geldik. Ağzınızı tatlandıracak lezzetli bir tarif arıyorsanız fincan tatlısı tam size göre... Çok kolay, pratik yapılışıyla ve harika tadıyla tadını damağınızda bırakacak. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca çocuklardan büyüklere herkesin büyük bir zevkle yiyeceği ve gözlere oldukça hitap eden görüntüsüyle herkesin gözdesi olacak. Ağzınızı tatlandıracak olan bu tatlının bir kere tadına bakan, yemeye doyamayacak.

Fincan tatlısı yapılışı

Tek porsiyonluk olarak hazırlayabileceğiniz ve şık sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz fincan tatlısı tarifi, basit malzemelerle hazırlanan mükemmel bir tatlı. İşte, fincan tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Gelelim fincan tatlısının tarifine...

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Malzemeleri özenle karıştıralım

*Muhallebisi için tencereye sütü, unu ve şekeri alıp karıştırın ve ocağı açın.

Muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi piştikten sonra ocağı kapatın. Son olarak muhallebiye tereyağı ve vanilyayı ilave edin.

*Tereyağı eriyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın.

*Hazır olan muhallebinin içerisini çok az ıslatılan fincanlara paylaştırın.

*Ardından hamur paylaştırma aparatı yardımıyla muhallebiyi fincanlara paylaştırın.

*Muhallebi soğudukça yoğunlaşacağı için bu aşamada hızlı olmanızda fayda var.

*Tüm fincanları doldurduktan sonra oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin.

*Ardından tatlıları buzdolabına kaldırarak 3-4 saat dinlenmeye bırakın.

*Sürenin sonunda dinlenen ve soğuyan tatlıları dolaptan alın, ters çevirerek fincanlardan çıkartın.

*Fincanların kenarlarından el ile hafifçe havasını alarak kolaylıkla tatlı fincandan çıkacaktır.

*Tatlıları daha sonra Hindistan cevizine bulayarak servis edebilirsiniz.