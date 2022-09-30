BIST 3.156
DOLAR 18,55
EURO 18,11
ALTIN 991,95
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

Referandum diplomasiyi zora sokacak

Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
18 günlük gelinin hazin ölümü! Komşusunun uzattığı mısırı almak isterken
18 günlük gelinin hazin ölümü! Komşusunun uzattığı mısırı almak isterken
Acun Ilıcalı 'hoca'yı kovdu! Görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı
Acun Ilıcalı 'hoca'yı kovdu! Görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı
Metaverse ile Yatırımlarınızı Gerçekleşen Hayallere Dönüştürün!
Metaverse ile Yatırımlarınızı Gerçekleşen Hayallere Dönüştürün!
Günde 100 bin TL kazandığı iddia edilmişti! Mehmet Ali Erbil'den o iddialara şok yanıt
Günde 100 bin TL kazandığı iddia edilmişti! Mehmet Ali Erbil'den o iddialara şok yanıt
Alina Boz Umut Evirgen'in yakın takibi karşısında bakın ne yaptı!!
Alina Boz Umut Evirgen'in yakın takibi karşısında bakın ne yaptı!!
Diş fırçalarken herkes bu hataya düşüyor! Temizlemek isterken zarar vermeyin
Diş fırçalarken herkes bu hataya düşüyor! Temizlemek isterken zarar vermeyin
İBB çalışanlarına maaş promosyonu müjdesi! İmamoğlu duyurdu: Tek seferde 27.000 TL yatırılacak
İBB çalışanlarına maaş promosyonu müjdesi! İmamoğlu duyurdu: Tek seferde 27.000 TL yatırılacak
Teoman gazetecileri kahkahaya boğdu: Tembellik kariyeri...
Teoman gazetecileri kahkahaya boğdu: Tembellik kariyeri...
Berfu Yenenler'in 'meme' videosuna ünlü oyuncudan çarpıcı yorum! 'Benim meme yerim bile yokmuş'
Berfu Yenenler'in 'meme' videosuna ünlü oyuncudan çarpıcı yorum! 'Benim meme yerim bile yokmuş'
Cem Yılmaz'ı köşeye sıkıştıran aşk sorusu Verdiği cevap viral oldu!
Cem Yılmaz'ı köşeye sıkıştıran aşk sorusu Verdiği cevap viral oldu!